Юрист научил, как снять крупную сумму наличными за один раз

2026-03-01T02:02+0300
2026-03-01T02:02+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Как снять крупную сумму наличными за один раз и не попасть под блокировку, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.“Согласно пункту 1 статьи 6 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ операции с наличными свыше одного миллиона рублей подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмонитринга. Это базовый момент. Индивидуальность выражается в том, что при оценке правомерности операции по снятию крупной суммы банк оценивает разные факторы”, - объяснил он.Среди них история обслуживания клиента, лимиты переводов и снятия наличных, которые зависят от тарифа банковского обслуживания. Оно может быть как обычным, так и премиальным. Оценивают и общую ситуацию, например, был ли недавно выдан кредит.Кроме того, в прошлом году вступили в силу поправки к ФЗ от 02.12.1990 № 395-1:- Если операция кажется банку подозрительной (нетипичное место, время, сумма), банк может ограничить снятие суммой до 50 000 рублей в сутки на срок до 48 часов (статья 24.3-1). С полным перечнем признаков подозрительности можно ознакомиться в Приказе Банка России от 07.08.2025 № ОД-1765.- Лица, внесенные в базу данных ЦБ РФ о подозрительных операциях (так называемые "дропы"), могут быть ограничены в снятии наличных в 100 тысяч рублей в месяц (статья 30). Если ваш счёт ограничен по этому основанию, вы можете подать заявление о снятии ограничений на сайте Банка России (с авторизацией через Госуслуги).“Надёжнее всего снимать деньги в кассе банка либо заказывать наличные из банка доставкой - преимущества по сравнению с банкоматами, как минимум, в том, что, если вы снимаете крупную сумму, в банкомате её может просто не оказаться”, - советует Даниил Базылев.Общая рекомендация - не совершать подозрительных действий: например, если ваш ежемесячный доход составляет 500 тысяч рублей (зарплата + переводы на карту) и вы ежемесячно снимаете наличными 200-300 тысяч, это вряд ли вызовет подозрения. Но если резко вам без какой-либо сделки вам придет 4-5 миллиона на карту и вы в тот же день попробуете снять всю сумму в банкомате, есть вероятность, что операция будет заблокирована.“Даже если есть официальная сделка (например, продали машину) и на карте внезапно оказалось денег больше чем обычно, рекомендую снимать наличные через кассу банка и предоставить по запросу банка документы, подтверждающие источник происхождения денег”, - заключил юрист.
02:02 01.03.2026
 
Юрист научил, как снять крупную сумму наличными за один раз

Юрист Базылев объяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Как снять крупную сумму наличными за один раз и не попасть под блокировку, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
“Согласно пункту 1 статьи 6 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ операции с наличными свыше одного миллиона рублей подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмонитринга. Это базовый момент. Индивидуальность выражается в том, что при оценке правомерности операции по снятию крупной суммы банк оценивает разные факторы”, - объяснил он.
Среди них история обслуживания клиента, лимиты переводов и снятия наличных, которые зависят от тарифа банковского обслуживания. Оно может быть как обычным, так и премиальным. Оценивают и общую ситуацию, например, был ли недавно выдан кредит.
Кроме того, в прошлом году вступили в силу поправки к ФЗ от 02.12.1990 № 395-1:
- Если операция кажется банку подозрительной (нетипичное место, время, сумма), банк может ограничить снятие суммой до 50 000 рублей в сутки на срок до 48 часов (статья 24.3-1). С полным перечнем признаков подозрительности можно ознакомиться в Приказе Банка России от 07.08.2025 № ОД-1765.
- Лица, внесенные в базу данных ЦБ РФ о подозрительных операциях (так называемые "дропы"), могут быть ограничены в снятии наличных в 100 тысяч рублей в месяц (статья 30). Если ваш счёт ограничен по этому основанию, вы можете подать заявление о снятии ограничений на сайте Банка России (с авторизацией через Госуслуги).
“Надёжнее всего снимать деньги в кассе банка либо заказывать наличные из банка доставкой - преимущества по сравнению с банкоматами, как минимум, в том, что, если вы снимаете крупную сумму, в банкомате её может просто не оказаться”, - советует Даниил Базылев.
Общая рекомендация - не совершать подозрительных действий: например, если ваш ежемесячный доход составляет 500 тысяч рублей (зарплата + переводы на карту) и вы ежемесячно снимаете наличными 200-300 тысяч, это вряд ли вызовет подозрения. Но если резко вам без какой-либо сделки вам придет 4-5 миллиона на карту и вы в тот же день попробуете снять всю сумму в банкомате, есть вероятность, что операция будет заблокирована.
“Даже если есть официальная сделка (например, продали машину) и на карте внезапно оказалось денег больше чем обычно, рекомендую снимать наличные через кассу банка и предоставить по запросу банка документы, подтверждающие источник происхождения денег”, - заключил юрист.
 
