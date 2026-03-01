https://1prime.ru/20260301/popravki-867906771.html
Вступают в силу поправки в Федеральные авиационные правила
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Вступают в силу поправки в Федеральные авиационные правила, подразумевающие, что обратные билеты можно будет сохранить при опоздании на рейс, также изменены нормы продажи ручной клади и определено время задержки, при котором пассажиры могут вернуть невозвратные билеты.
Эти и другие изменения зафиксированы в приказе Минтранса №341 от 15 октября 2025 года, который вступает в силу 1 марта.
Также в новых правилах будет прописаны места в самолете, которые должны быть предоставлены пассажирам с детьми, и особенности выдачи электронных посадочных талонов: теперь электронные посадочные можно получить как онлайн, так и на стойке регистрации в аэропорту.
Кроме того, были увеличены сроки задержки рейса, по прошествии которых пассажирам должны предоставить прохладительные напитки и горячее питание. Ранее это были два и четыре часа, теперь - три и шесть часов соответственно
