https://1prime.ru/20260301/proliv-867918324.html

Глава МИД ФРГ рассказал, к чему приведет закрытие Ормузского пролива

Глава МИД ФРГ рассказал, к чему приведет закрытие Ормузского пролива - 01.03.2026, ПРАЙМ

Глава МИД ФРГ рассказал, к чему приведет закрытие Ормузского пролива

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что закрытие Ормузского пролива, один из берегов которого принадлежит Ирану, вызовет рост цен на... | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T18:06+0300

2026-03-01T18:06+0300

2026-03-01T18:06+0300

мировая экономика

иран

ормузский пролив

сша

йоханн вадефуль

аббас аракчи

мид

maersk

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg

БЕРЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что закрытие Ормузского пролива, один из берегов которого принадлежит Ирану, вызовет рост цен на энергоносители. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи недавно заявил, что у страны сейчас нет намерений перекрывать Ормузский пролив. Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок. "Это (закрытие пролива - ред.) будет иметь экономические последствия, это, безусловно, повлияет на цены на энергоносители", - заявил Вадефуль в интервью телерадиокомпании NDR. Он также сообщил, что ситуация в Ормузском проливе станет предметом для обсуждения в ходе запланированного на 1 марта внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС. "Сегодня мы также соберемся на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза, чтобы скоординировать нашу политику", - сказал Вадефуль, попутно отметив, что в проливе сохраняется напряженная ситуация. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

https://1prime.ru/20260113/iran-866439607.html

иран

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, йоханн вадефуль, аббас аракчи, мид, maersk, ес