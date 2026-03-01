https://1prime.ru/20260301/rastenie-867915409.html

"Могут изъять". Стало известно, за какое растение накажут дачников

"Могут изъять". Стало известно, за какое растение накажут дачников

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. С 1 марта будут штравовать владельцев участков, если на их участках будет распространяться ясенелистный (американский) клён, который признан инвазивным видом, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на информацию от Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). "За невыполнение физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — от 400 до 700 тысяч рублей. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений", — говорится в материале.Доктор географических наук Евгений Шварц отметил, что данный клён активно распространяет свои семена, мешая восстановлению местной флоры без дополнительных затрат средств и усилий. Его присутствие оказывает негативное влияние на лиственные леса, вытесняя корни, что в итоге может угрожать и местным популяциям птиц. В начале февраля Рослесхоз издал приказ, предлагающий приравнять ясенелистный клён (американский) к борщевику Сосновского по степени вреда, наносимого природе и лесам России. Это растение характеризуется высокой устойчивостью к различным условиям, способно выживать даже при недостатке влаги и питательных веществ, а его пни активно образуют новые побеги. Оно мешает расти местным растениям, включая берёзу и ольху, а под его сенью часто остаются только сорняки. Более того, пыльца клёна во время весеннего цветения может распространяться на далёкие расстояния, что может вызвать проблемы у людей, склонных к аллергиям.

