https://1prime.ru/20260301/rossija-867905727.html

В России вступили в силу правила для туристических поездов

В России вступили в силу правила для туристических поездов - 01.03.2026, ПРАЙМ

В России вступили в силу правила для туристических поездов

Правила для туристических поездов вступили в силу в России, до этого своего отдельного документа у этих составов не было, сообщили РИА Новости в РЖД. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T00:16+0300

2026-03-01T00:16+0300

2026-03-01T00:16+0300

туризм

бизнес

россия

рф

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867905727.jpg?1772313379

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правила для туристических поездов вступили в силу в России, до этого своего отдельного документа у этих составов не было, сообщили РИА Новости в РЖД. Железнодорожный туризм активно развивается в России в последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам. "С 1 марта 2026 года в России впервые начинают действовать отдельные правила перевозки пассажиров и багажа в туристских поездах… Новые правила созданы для того, чтобы сделать такой уникальный вид отдыха, как железнодорожный круиз, более понятным, безопасным и комфортным для всех… Правила определяют условия перевозки пассажиров в туристских поездах, в том числе с возможностью предоставления дополнительных сервисных услуг", - сказали в РЖД. Также, отметили в компании, этот документ четко определяет правила для всех участников такого путешествия - и пассажиров, и перевозчиков, и комплексно регулирует весь процесс туристских железнодорожных перевозок. В правилах прописано все, что касается покупки и возврата билетов в турпоезда, посадки в вагон, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты. Например, для поездки надо купить билет и при посадке предъявить документ, удостоверяющий личность, запрещается курить в вагонах, в том числе в тамбуре, и нельзя ехать в пачкающей и зловонной одежде. По разрешению проводника в дороге можно играть на музыкальных инструментах и использовать средства звукоусиления. В обычных российских поездах дальнего следования делать этого нельзя. Холдинг РЖД в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, рф, ржд