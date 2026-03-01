https://1prime.ru/20260301/rossija-867905727.html
В России вступили в силу правила для туристических поездов
В России вступили в силу правила для туристических поездов
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правила для туристических поездов вступили в силу в России, до этого своего отдельного документа у этих составов не было, сообщили РИА Новости в РЖД.
Железнодорожный туризм активно развивается в России в последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
"С 1 марта 2026 года в России впервые начинают действовать отдельные правила перевозки пассажиров и багажа в туристских поездах… Новые правила созданы для того, чтобы сделать такой уникальный вид отдыха, как железнодорожный круиз, более понятным, безопасным и комфортным для всех… Правила определяют условия перевозки пассажиров в туристских поездах, в том числе с возможностью предоставления дополнительных сервисных услуг", - сказали в РЖД.
Также, отметили в компании, этот документ четко определяет правила для всех участников такого путешествия - и пассажиров, и перевозчиков, и комплексно регулирует весь процесс туристских железнодорожных перевозок.
В правилах прописано все, что касается покупки и возврата билетов в турпоезда, посадки в вагон, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты. Например, для поездки надо купить билет и при посадке предъявить документ, удостоверяющий личность, запрещается курить в вагонах, в том числе в тамбуре, и нельзя ехать в пачкающей и зловонной одежде.
По разрешению проводника в дороге можно играть на музыкальных инструментах и использовать средства звукоусиления. В обычных российских поездах дальнего следования делать этого нельзя.
Холдинг РЖД в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.
