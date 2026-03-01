Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начала работу информационная система "Антифрод" - 01.03.2026
В России начала работу информационная система "Антифрод"
В России начала работу информационная система "Антифрод"
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников начала работу 1 марта. Соответствующий проект постановления опубликован на портале публикования проектов нормативно-правовых актов. Минцифры выступает оператором информационной системы, то есть отвечает за ее создание, развитие и эксплуатацию, подключение пользователей и техническую поддержку. Антифрод-система будет взаимодействовать с ЕСИА, автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещенных сайтов и доменов и другими. Участниками информационной системы являются госорганы, Банк России и кредитные организации, Генпрокуратура, СК РФ, МВД России, операторы связи, владельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга и другие. Основные функции антифрод-платформы - сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях между участниками системы. Также с ее помощью будет осуществляться хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учет фишинговых сайтов и ресурсов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям.
00:19 01.03.2026
 
В России начала работу информационная система "Антифрод"

Государственная информационная система "Антифрод" начала работу 1 марта

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников начала работу 1 марта.
Соответствующий проект постановления опубликован на портале публикования проектов нормативно-правовых актов.
Минцифры выступает оператором информационной системы, то есть отвечает за ее создание, развитие и эксплуатацию, подключение пользователей и техническую поддержку. Антифрод-система будет взаимодействовать с ЕСИА, автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещенных сайтов и доменов и другими.
Участниками информационной системы являются госорганы, Банк России и кредитные организации, Генпрокуратура, СК РФ, МВД России, операторы связи, владельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга и другие.
Основные функции антифрод-платформы - сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях между участниками системы.
Также с ее помощью будет осуществляться хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учет фишинговых сайтов и ресурсов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям.
 
