В России начала работу информационная система "Антифрод"
01.03.2026
В России начала работу информационная система "Антифрод"
Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи,... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:19+0300
2026-03-01T00:19+0300
2026-03-01T00:19+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников начала работу 1 марта.
Соответствующий проект постановления опубликован на портале публикования проектов нормативно-правовых актов.
Минцифры выступает оператором информационной системы, то есть отвечает за ее создание, развитие и эксплуатацию, подключение пользователей и техническую поддержку. Антифрод-система будет взаимодействовать с ЕСИА, автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещенных сайтов и доменов и другими.
Участниками информационной системы являются госорганы, Банк России и кредитные организации, Генпрокуратура, СК РФ, МВД России, операторы связи, владельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга и другие.
Основные функции антифрод-платформы - сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях между участниками системы.
Также с ее помощью будет осуществляться хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учет фишинговых сайтов и ресурсов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям.
В России начала работу информационная система "Антифрод"
Государственная информационная система "Антифрод" начала работу 1 марта
