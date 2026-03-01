Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с 1 марта вступают в силу новые правила подготовки водителей - 01.03.2026
В России с 1 марта вступают в силу новые правила подготовки водителей
В России с 1 марта вступают в силу новые правила подготовки водителей - 01.03.2026, ПРАЙМ
В России с 1 марта вступают в силу новые правила подготовки водителей
Новые правила подготовки водителей вступают в силу в России с 1 марта. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:19+0300
2026-03-01T00:19+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новые правила подготовки водителей вступают в силу в России с 1 марта. Согласно приказу Минпросвещения РФ № 505, с 1 марта в России появятся 47 новых примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, из которых 36 программ переподготовки, девять программ профессиональной подготовки и две программы повышения квалификации. Помимо этого, количество обязательных часов при обучении на права категории B увеличится с 38 до 42. Также кандидаты в водители смогут частично изучать теорию дистанционно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость, Кроме того, желающие учиться на права категории C и D, а также будущие таксисты смогут практиковаться в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. Согласно документу, приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года.  
2026
бизнес, рф, минпросвещения
Бизнес, РФ, Минпросвещения
00:19 01.03.2026
 
В России с 1 марта вступают в силу новые правила подготовки водителей

В России с 1 марта вступают в силу новые правила подготовки водителей

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новые правила подготовки водителей вступают в силу в России с 1 марта.
Согласно приказу Минпросвещения РФ № 505, с 1 марта в России появятся 47 новых примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, из которых 36 программ переподготовки, девять программ профессиональной подготовки и две программы повышения квалификации.
Помимо этого, количество обязательных часов при обучении на права категории B увеличится с 38 до 42.
Также кандидаты в водители смогут частично изучать теорию дистанционно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость,
Кроме того, желающие учиться на права категории C и D, а также будущие таксисты смогут практиковаться в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Согласно документу, приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года.
 
 
БизнесРФМинпросвещения
 
 
Заголовок открываемого материала