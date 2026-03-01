https://1prime.ru/20260301/rossija-867906174.html

В России введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Уголовная ответственность за пропаганду в интернете наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов вводится в России с 1 марта. Согласно федеральному закону № 226-ФЗ, уголовная ответственность по статье 230.3 УК РФ будет наступать за пропаганду в интернете наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов, прекурсоров или растений, содержащих наркотики и психотропные вещества, если гражданин уже два раза привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, либо имеет судимость за такое преступление. Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные, исправительные или принудительные работы, а также ограничение или лишение свободы. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Новости

