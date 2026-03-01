https://1prime.ru/20260301/rossija-867906174.html
В России введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков
В России введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков - 01.03.2026, ПРАЙМ
В России введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков
Уголовная ответственность за пропаганду в интернете наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов вводится в России с 1 марта. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:22+0300
2026-03-01T00:22+0300
2026-03-01T00:22+0300
общество
технологии
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867906174.jpg?1772313752
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Уголовная ответственность за пропаганду в интернете наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов вводится в России с 1 марта.
Согласно федеральному закону № 226-ФЗ, уголовная ответственность по статье 230.3 УК РФ будет наступать за пропаганду в интернете наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов, прекурсоров или растений, содержащих наркотики и психотропные вещества, если гражданин уже два раза привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, либо имеет судимость за такое преступление.
Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные, исправительные или принудительные работы, а также ограничение или лишение свободы. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , технологии, рф
Общество , Технологии, РФ
В России введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков
В России с 1 марта вводится уголовная ответственность за пропаганду в интернете наркотиков
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Уголовная ответственность за пропаганду в интернете наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов вводится в России с 1 марта.
Согласно федеральному закону № 226-ФЗ, уголовная ответственность по статье 230.3 УК РФ будет наступать за пропаганду в интернете наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов, прекурсоров или растений, содержащих наркотики и психотропные вещества, если гражданин уже два раза привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, либо имеет судимость за такое преступление.
Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные, исправительные или принудительные работы, а также ограничение или лишение свободы. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.