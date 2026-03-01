https://1prime.ru/20260301/rossija-867906245.html
В России расширили определение туристического продукта
В России расширили определение туристического продукта - 01.03.2026, ПРАЙМ
В России расширили определение туристического продукта
Определение туристического продукта в России будет расширено с 1 марта 2026 года: это позволит операторам внутреннего и въездного туризма получить доступ к... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:22+0300
2026-03-01T00:22+0300
2026-03-01T00:22+0300
туризм
бизнес
экономика
рф
владимир путин
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867906245.jpg?1772313754
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Определение туристического продукта в России будет расширено с 1 марта 2026 года: это позволит операторам внутреннего и въездного туризма получить доступ к льготам, а путешественникам - больше гарантий защиты.
Ранее турпродуктом считался только набор услуг, включающий перевозку и проживание туриста. Теперь он должен состоять из проживания и хотя бы одной услуги из списка на выбор: перевозка туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Это распространяется как на внутренний, так и на въездной туризм. При формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации.
В то же время в сфере выездного туризма турпродукт по-прежнему включает обязательные услуги по перевозке и размещению.
"Теперь туром считается не только пакет с перевозкой, а комплекс услуг внутри маршрута - даже если турист добирается самостоятельно. Это принципиально для внутреннего и въездного туризма. Для туристов это больше прозрачных, оформленных и защищённых маршрутов по стране. Для туроператоров - полноценный статус и доступ к мерам поддержки, в частности к льготе на НДС", - пояснил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, это предоставляет возможность развития работы туроператоров, создающих турпродукты по стране как для российских, так и для иностранных туристов.
В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России до 1 июля 2027 года. А летом 2025 года был подписан закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц. Отрасль рассчитывает, что нулевой НДС для туроператоров будет продлен так же, как и для гостиниц.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, рф, владимир путин, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, Экономика, РФ, Владимир Путин, Российский союз туриндустрии
В России расширили определение туристического продукта
С 1 марта в России расширится определение туристического продукта
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Определение туристического продукта в России будет расширено с 1 марта 2026 года: это позволит операторам внутреннего и въездного туризма получить доступ к льготам, а путешественникам - больше гарантий защиты.
Ранее турпродуктом считался только набор услуг, включающий перевозку и проживание туриста. Теперь он должен состоять из проживания и хотя бы одной услуги из списка на выбор: перевозка туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Это распространяется как на внутренний, так и на въездной туризм. При формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации.
В то же время в сфере выездного туризма турпродукт по-прежнему включает обязательные услуги по перевозке и размещению.
"Теперь туром считается не только пакет с перевозкой, а комплекс услуг внутри маршрута - даже если турист добирается самостоятельно. Это принципиально для внутреннего и въездного туризма. Для туристов это больше прозрачных, оформленных и защищённых маршрутов по стране. Для туроператоров - полноценный статус и доступ к мерам поддержки, в частности к льготе на НДС", - пояснил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, это предоставляет возможность развития работы туроператоров, создающих турпродукты по стране как для российских, так и для иностранных туристов.
В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России до 1 июля 2027 года. А летом 2025 года был подписан закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц. Отрасль рассчитывает, что нулевой НДС для туроператоров будет продлен так же, как и для гостиниц.