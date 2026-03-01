https://1prime.ru/20260301/rossija-867906245.html

В России расширили определение туристического продукта

2026-03-01T00:22+0300

туризм

бизнес

экономика

рф

владимир путин

российский союз туриндустрии

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Определение туристического продукта в России будет расширено с 1 марта 2026 года: это позволит операторам внутреннего и въездного туризма получить доступ к льготам, а путешественникам - больше гарантий защиты. Ранее турпродуктом считался только набор услуг, включающий перевозку и проживание туриста. Теперь он должен состоять из проживания и хотя бы одной услуги из списка на выбор: перевозка туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Это распространяется как на внутренний, так и на въездной туризм. При формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации. В то же время в сфере выездного туризма турпродукт по-прежнему включает обязательные услуги по перевозке и размещению. "Теперь туром считается не только пакет с перевозкой, а комплекс услуг внутри маршрута - даже если турист добирается самостоятельно. Это принципиально для внутреннего и въездного туризма. Для туристов это больше прозрачных, оформленных и защищённых маршрутов по стране. Для туроператоров - полноценный статус и доступ к мерам поддержки, в частности к льготе на НДС", - пояснил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, это предоставляет возможность развития работы туроператоров, создающих турпродукты по стране как для российских, так и для иностранных туристов. В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России до 1 июля 2027 года. А летом 2025 года был подписан закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц. Отрасль рассчитывает, что нулевой НДС для туроператоров будет продлен так же, как и для гостиниц.

2026

