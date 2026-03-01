Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России расширили определение туристического продукта - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260301/rossija-867906245.html
В России расширили определение туристического продукта
В России расширили определение туристического продукта - 01.03.2026, ПРАЙМ
В России расширили определение туристического продукта
Определение туристического продукта в России будет расширено с 1 марта 2026 года: это позволит операторам внутреннего и въездного туризма получить доступ к... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:22+0300
2026-03-01T00:22+0300
туризм
бизнес
экономика
рф
владимир путин
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867906245.jpg?1772313754
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Определение туристического продукта в России будет расширено с 1 марта 2026 года: это позволит операторам внутреннего и въездного туризма получить доступ к льготам, а путешественникам - больше гарантий защиты. Ранее турпродуктом считался только набор услуг, включающий перевозку и проживание туриста. Теперь он должен состоять из проживания и хотя бы одной услуги из списка на выбор: перевозка туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Это распространяется как на внутренний, так и на въездной туризм. При формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации. В то же время в сфере выездного туризма турпродукт по-прежнему включает обязательные услуги по перевозке и размещению. "Теперь туром считается не только пакет с перевозкой, а комплекс услуг внутри маршрута - даже если турист добирается самостоятельно. Это принципиально для внутреннего и въездного туризма. Для туристов это больше прозрачных, оформленных и защищённых маршрутов по стране. Для туроператоров - полноценный статус и доступ к мерам поддержки, в частности к льготе на НДС", - пояснил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, это предоставляет возможность развития работы туроператоров, создающих турпродукты по стране как для российских, так и для иностранных туристов. В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России до 1 июля 2027 года. А летом 2025 года был подписан закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц. Отрасль рассчитывает, что нулевой НДС для туроператоров будет продлен так же, как и для гостиниц.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, рф, владимир путин, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, Экономика, РФ, Владимир Путин, Российский союз туриндустрии
00:22 01.03.2026
 
В России расширили определение туристического продукта

С 1 марта в России расширится определение туристического продукта

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Определение туристического продукта в России будет расширено с 1 марта 2026 года: это позволит операторам внутреннего и въездного туризма получить доступ к льготам, а путешественникам - больше гарантий защиты.
Ранее турпродуктом считался только набор услуг, включающий перевозку и проживание туриста. Теперь он должен состоять из проживания и хотя бы одной услуги из списка на выбор: перевозка туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Это распространяется как на внутренний, так и на въездной туризм. При формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации.
В то же время в сфере выездного туризма турпродукт по-прежнему включает обязательные услуги по перевозке и размещению.
"Теперь туром считается не только пакет с перевозкой, а комплекс услуг внутри маршрута - даже если турист добирается самостоятельно. Это принципиально для внутреннего и въездного туризма. Для туристов это больше прозрачных, оформленных и защищённых маршрутов по стране. Для туроператоров - полноценный статус и доступ к мерам поддержки, в частности к льготе на НДС", - пояснил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, это предоставляет возможность развития работы туроператоров, создающих турпродукты по стране как для российских, так и для иностранных туристов.
В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России до 1 июля 2027 года. А летом 2025 года был подписан закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц. Отрасль рассчитывает, что нулевой НДС для туроператоров будет продлен так же, как и для гостиниц.
 
ЭкономикаТуризмБизнесРФВладимир ПутинРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала