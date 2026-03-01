https://1prime.ru/20260301/rossija-867906337.html
В России с 1 марта появились минимальные цены на табачную продукцию
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России с 1 марта появились минимальные цены на табачную продукцию: одна сигара должна стоить хотя бы 814 рублей, а 1 кг табака для кальяна – от 2,783 тысячи рублей до 4,427 тысячи рублей в зависимости от упаковки.
Соответствующее постановление подписано правительством РФ, цены определены Минсельхозом РФ.
Кроме того, минимальная стоимость 1 кг нюхательного табака должна составлять 8,916 тысячи рублей, а 1 кг жевательного табака - 22,132 тысячи рублей и 25,294 тысячи рублей в зависимости от объема упаковки.
Минимальная цена за 1 кг трубочного табака составляет 12,647 тысячи рублей, за 1 кг курительного тонкорезанного табака - 8,916 тысячи рублей.
Цена за 1 тысячу штук сигарилл составит 9,501 тысячи рублей, а за 1 тысячу штук биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) или кретека (сигареты с табаком и измельчённой гвоздикой) - 17,419 тысячи рублей.
В свою очередь минимальная стоимость иной альтернативной табачной продукции составляет 10 тысяч рублей.
Ранее Минфин отмечал, что введение минимальных цен позволит снизить контрафакт.
