В России заработали новые правила предоставления гостиничных услуг - 01.03.2026
В России заработали новые правила предоставления гостиничных услуг
В России заработали новые правила предоставления гостиничных услуг - 01.03.2026, ПРАЙМ
В России заработали новые правила предоставления гостиничных услуг
Новые правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения заработали в России с 1 марта. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:31+0300
2026-03-01T00:31+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новые правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения заработали в России с 1 марта. Правила теперь едины для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других. В правилах прописаны порядок заключения договора; порядок и условия предоставления услуг средства размещения; права и обязанности сторон. Новая версия правил обзывает гостиницы ждать постояльца в течение суток - с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока нельзя. По прежним правилам отели могли осуществлять так называемое "негарантированное бронирование", когда турист должен был заехать до определенного часа, в противном случае его бронь сгорала. Также урегулирован вопрос отмены брони туристом: при отказе от размещения в гостинице до дня заезда, ему будет возвращена оплата в полном размере. Если же он сообщил об отмене поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки. В новой редакции правил прописано также, что гостиницы могут в одностороннем порядке отказаться предоставлять номер только при условии полного возмещения туристу убытков. Как и прежде, гостиницы в России должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию, будить по запросу. При этом они больше не обязаны обеспечивать постояльцев кипятком, но должны быть готовы выдать тонометр. Договор об оказании услуг должен содержать условия и сроки отмены бронирования, условия и сроки возврата предоплаты, а также уникальный номер гостиницы в реестре средств размещения. Без регистрации в данном реестре отели не могут предоставлять услуги туристам. Часть новых правил была запущена ранее. Так, осенью прошлого года правительство РФ разрешило заселяться в гостиницы по загранпаспорту, а с января текущего - по водительским правам.
00:31 01.03.2026
 
В России заработали новые правила предоставления гостиничных услуг

В России с 1 марта заработали новые правила предоставления гостиничных услуг

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новые правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения заработали в России с 1 марта.
Правила теперь едины для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других. В правилах прописаны порядок заключения договора; порядок и условия предоставления услуг средства размещения; права и обязанности сторон.
Новая версия правил обзывает гостиницы ждать постояльца в течение суток - с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока нельзя. По прежним правилам отели могли осуществлять так называемое "негарантированное бронирование", когда турист должен был заехать до определенного часа, в противном случае его бронь сгорала.
Также урегулирован вопрос отмены брони туристом: при отказе от размещения в гостинице до дня заезда, ему будет возвращена оплата в полном размере. Если же он сообщил об отмене поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.
В новой редакции правил прописано также, что гостиницы могут в одностороннем порядке отказаться предоставлять номер только при условии полного возмещения туристу убытков.
Как и прежде, гостиницы в России должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию, будить по запросу. При этом они больше не обязаны обеспечивать постояльцев кипятком, но должны быть готовы выдать тонометр.
Договор об оказании услуг должен содержать условия и сроки отмены бронирования, условия и сроки возврата предоплаты, а также уникальный номер гостиницы в реестре средств размещения. Без регистрации в данном реестре отели не могут предоставлять услуги туристам.
Часть новых правил была запущена ранее. Так, осенью прошлого года правительство РФ разрешило заселяться в гостиницы по загранпаспорту, а с января текущего - по водительским правам.
 
