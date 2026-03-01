https://1prime.ru/20260301/rossija-867907227.html

С 1 марта в России начнут подтверждать личность по биометрии

С 1 марта в России начнут подтверждать личность по биометрии

россия

цбт

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. С 1 марта в России некоторые микрофинансовые организации (МФО) начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов онлайн, соответствующие нормы прописаны в федеральном законе. В пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) уточнили РИА Новости, что биометрия – наряду с подтверждением личности через "Госуслуги" – станет дополнительным инструментом защиты россиян от финансовых махинаций. Применение биометрических технологий полностью исключит возможность оформления микрозайма без ведома человека. При этом большая часть онлайн-МФО - более 240 организаций - продолжит обслуживать клиентов в прежнем формате до конца адаптационного периода, то есть до 1 марта 2027 года. За это время отрасли предстоит подготовиться к внедрению сервиса подтверждения личности по биометрии, пояснили в ЦБТ. На сегодняшний день подтвердить личность при оформлении микрозайма без очной регистрации данных могут порядка 50 миллионов россиян. Для этого им достаточно сделать селфи и записать голос в приложении "Госуслуги биометрия". Вся процедура занимает 2-3 минуты. После подтверждения поступивших в систему образцов пользователь сможет приступить к оформлению микрозайма на сайте МФО.

