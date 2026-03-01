Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.03.2026
В России начал работать реестр экспедиторов на базе платформы "Гослог"
2026-03-01T00:38+0300
2026-03-01T00:38+0300
бизнес
россия
экономика
ространснадзор
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России начал работать реестр экспедиторов на базе специальной платформы "Гослог". Это стало одним из шагов в создании "единого окна" для взаимодействия участников перевозочного процесса и государства. Так, оказывать соответствующие услуги смогут лишь те экспедиторы, сведения о которых внесены в специальный реестр на базе платформы "Гослог". При этом предусмотрен и переходный период. Лица, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, обязаны в течение 60 дней подать в федеральный орган уведомление. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги, смогут зарегистрироваться в системе через личный кабинет на портале "Госуслуг". Участие в реестре обязательно для всех юридических лиц и ИП, кто уже осуществляет такую деятельность либо планирует ее начать. Ведение реестра возложено на Ространснадзор.
бизнес, россия, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Ространснадзор
