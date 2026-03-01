https://1prime.ru/20260301/rossija-867907363.html

В России начал работать реестр экспедиторов на базе платформы "Гослог"

В России начал работать реестр экспедиторов на базе платформы "Гослог" - 01.03.2026, ПРАЙМ

В России начал работать реестр экспедиторов на базе платформы "Гослог"

В России начал работать реестр экспедиторов на базе специальной платформы "Гослог". Это стало одним из шагов в создании "единого окна" для взаимодействия... | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T00:38+0300

2026-03-01T00:38+0300

2026-03-01T00:38+0300

бизнес

россия

экономика

ространснадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867907363.jpg?1772314687

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России начал работать реестр экспедиторов на базе специальной платформы "Гослог". Это стало одним из шагов в создании "единого окна" для взаимодействия участников перевозочного процесса и государства. Так, оказывать соответствующие услуги смогут лишь те экспедиторы, сведения о которых внесены в специальный реестр на базе платформы "Гослог". При этом предусмотрен и переходный период. Лица, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, обязаны в течение 60 дней подать в федеральный орган уведомление. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги, смогут зарегистрироваться в системе через личный кабинет на портале "Госуслуг". Участие в реестре обязательно для всех юридических лиц и ИП, кто уже осуществляет такую деятельность либо планирует ее начать. Ведение реестра возложено на Ространснадзор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ространснадзор