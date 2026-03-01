https://1prime.ru/20260301/rossija-867907363.html
В России начал работать реестр экспедиторов на базе платформы "Гослог"
бизнес
россия
экономика
ространснадзор
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России начал работать реестр экспедиторов на базе специальной платформы "Гослог". Это стало одним из шагов в создании "единого окна" для взаимодействия участников перевозочного процесса и государства.
Так, оказывать соответствующие услуги смогут лишь те экспедиторы, сведения о которых внесены в специальный реестр на базе платформы "Гослог". При этом предусмотрен и переходный период. Лица, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, обязаны в течение 60 дней подать в федеральный орган уведомление.
Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги, смогут зарегистрироваться в системе через личный кабинет на портале "Госуслуг".
Участие в реестре обязательно для всех юридических лиц и ИП, кто уже осуществляет такую деятельность либо планирует ее начать. Ведение реестра возложено на Ространснадзор.
