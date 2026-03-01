https://1prime.ru/20260301/rossija-867907450.html

Закон о наставничестве для выпускников-медиков вступил в силу в России

Закон о наставничестве для выпускников-медиков вступил в силу в России - 01.03.2026, ПРАЙМ

Закон о наставничестве для выпускников-медиков вступил в силу в России

Закон о наставничестве для выпускников-медиков и новые правила для целевого обучения будущих фармацевтических и медицинских работников начали действовать в... | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T00:41+0300

2026-03-01T00:41+0300

2026-03-01T00:41+0300

общество

экономика

россия

рф

владимир путин

минздрав

омс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867907450.jpg?1772314869

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Закон о наставничестве для выпускников-медиков и новые правила для целевого обучения будущих фармацевтических и медицинских работников начали действовать в России. Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону, ординаторы-бюджетники (медики и фармацевты) должны заключать договор о целевом обучении до итоговой аттестации. При отказе они смогут продолжить обучение в платной ординатуре при наличии свободных мест. Для нарушителей договора о целевом обучении за счет бюджета предусмотрены штрафы в двукратном размере компенсации за обучение. Также теперь органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры соцподдержки. Наставничество не может превышать три года общего суммарного срока. Выпускники вузов и колледжей, не прошедшие отработку по окончании срока действия первичной аккредитации специалиста, подлежат повторной первичной аккредитации специалиста, а в случае если наставничество не должно было осуществляться – будут проходить периодическую аккредитацию специалиста. Помимо того, расширился перечень организаций, которые могут быть заказчиками целевого обучения. В этот список добавились медицинские организации, участвующие в реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения. Согласно проекту приказа Минздрава, работа с наставником в течение трех лет предусмотрена только для выпускников специалитета по специальности "лечебное дело" и для ординаторов по направлениям "детская хирургия", "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия", "торакальная хирургия", "нейрохирургия". При работе в новых регионах, а также селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается до 1-1,5 лет. Для работы с наставником специалисты трудоустраиваются по основному месту работы на должности в соответствии с полученной специальностью. Отработка обеспечивается всеми медорганизациями, которые работают в системе ОМС. Наставничество осуществляется медработником, имеющим соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Оно может быть организовано как в очном, так и дистанционном формате. Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием. Выполнение его функций проходит на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему. Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны размещать на своих официальных сайтах перечни медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в которых осуществляется наставничество, а также перечни вакантных должностей.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, минздрав, омс