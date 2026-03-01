Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мясные изделия будут маркироваться в России с 1 марта - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260301/rossija-867907591.html
Мясные изделия будут маркироваться в России с 1 марта
Мясные изделия будут маркироваться в России с 1 марта - 01.03.2026, ПРАЙМ
Мясные изделия будут маркироваться в России с 1 марта
Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, сладости, отдельные виды ветпрепаратов и ряд других товаров будут маркироваться в России с 1 марта,... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:47+0300
2026-03-01T00:47+0300
бизнес
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867907591.jpg?1772315232
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, сладости, отдельные виды ветпрепаратов и ряд других товаров будут маркироваться в России с 1 марта, соответствующие постановления правительства РФ подписаны. В пресс-службе системы "Честный знак" рассказали РИА Новости, что началась регистрация в системе для производителей и импортеров мясных изделий. Маркировка охватит мясную продукцию, в том числе из мяса птицы, колбасные изделия, субпродукты в потребительской упаковке. Также в маркировку войдут продукты из мяса для детского питания. Кроме того, производители и импортеры будут наносить коды маркировки на печенье, пряники, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты в потребительской упаковке. Также расширилась маркировка в сфере БАДов и ветпрепаратов: маркировка биодобавок введена с 1 сентября 2023 года, а ветпрепаратов - с 1 сентября 2024 года. С началом весны маркировка расширится на биодобавки, которые содержат жиры, масла и их фракции, полученные из рыбы и морских млекопитающих, а также ферменты и прочие органические соединения. Если Омега-3 уже маркируется как БАД, то нововведение распространяет маркировку на оставшиеся продукты с рыбьими жирами и ферментами. До этого такие товары могли выводиться на рынок как обычные пищевые добавки. В сфере ветпрепаратов маркировка расширяется на отдельные виды противопаразитарных лекарств и препаратов для лечения ЖКТ животных. Еще одним нововведением становится расширение перечня товаров в эксперименте в группе "медизделия 2.0", который проходит с 1 сентября 2024 года. Теперь в него включены в том числе глюкометры, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тонометры. Пилотный проект продлен до 28 февраля 2027 года. Также расширился перечень легпрома - теперь маркировка распространяется на спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые пожарными и спасателями. Это производственная, профессиональная огнестойкая одежда и перчатки, защитные каски и шлемы, спасательные жилеты и пояса, ремни.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф
Бизнес, Экономика, РФ
00:47 01.03.2026
 
Мясные изделия будут маркироваться в России с 1 марта

Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, будут маркироваться в России с 1 марта

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, сладости, отдельные виды ветпрепаратов и ряд других товаров будут маркироваться в России с 1 марта, соответствующие постановления правительства РФ подписаны.
В пресс-службе системы "Честный знак" рассказали РИА Новости, что началась регистрация в системе для производителей и импортеров мясных изделий. Маркировка охватит мясную продукцию, в том числе из мяса птицы, колбасные изделия, субпродукты в потребительской упаковке. Также в маркировку войдут продукты из мяса для детского питания.
Кроме того, производители и импортеры будут наносить коды маркировки на печенье, пряники, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты в потребительской упаковке.
Также расширилась маркировка в сфере БАДов и ветпрепаратов: маркировка биодобавок введена с 1 сентября 2023 года, а ветпрепаратов - с 1 сентября 2024 года. С началом весны маркировка расширится на биодобавки, которые содержат жиры, масла и их фракции, полученные из рыбы и морских млекопитающих, а также ферменты и прочие органические соединения. Если Омега-3 уже маркируется как БАД, то нововведение распространяет маркировку на оставшиеся продукты с рыбьими жирами и ферментами. До этого такие товары могли выводиться на рынок как обычные пищевые добавки.
В сфере ветпрепаратов маркировка расширяется на отдельные виды противопаразитарных лекарств и препаратов для лечения ЖКТ животных.
Еще одним нововведением становится расширение перечня товаров в эксперименте в группе "медизделия 2.0", который проходит с 1 сентября 2024 года. Теперь в него включены в том числе глюкометры, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тонометры. Пилотный проект продлен до 28 февраля 2027 года.
Также расширился перечень легпрома - теперь маркировка распространяется на спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые пожарными и спасателями. Это производственная, профессиональная огнестойкая одежда и перчатки, защитные каски и шлемы, спасательные жилеты и пояса, ремни.
 
ЭкономикаБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала