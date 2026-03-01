https://1prime.ru/20260301/rossija-867907591.html

Мясные изделия будут маркироваться в России с 1 марта

Мясные изделия будут маркироваться в России с 1 марта - 01.03.2026, ПРАЙМ

Мясные изделия будут маркироваться в России с 1 марта

Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, сладости, отдельные виды ветпрепаратов и ряд других товаров будут маркироваться в России с 1 марта,... | 01.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, сладости, отдельные виды ветпрепаратов и ряд других товаров будут маркироваться в России с 1 марта, соответствующие постановления правительства РФ подписаны. В пресс-службе системы "Честный знак" рассказали РИА Новости, что началась регистрация в системе для производителей и импортеров мясных изделий. Маркировка охватит мясную продукцию, в том числе из мяса птицы, колбасные изделия, субпродукты в потребительской упаковке. Также в маркировку войдут продукты из мяса для детского питания. Кроме того, производители и импортеры будут наносить коды маркировки на печенье, пряники, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты в потребительской упаковке. Также расширилась маркировка в сфере БАДов и ветпрепаратов: маркировка биодобавок введена с 1 сентября 2023 года, а ветпрепаратов - с 1 сентября 2024 года. С началом весны маркировка расширится на биодобавки, которые содержат жиры, масла и их фракции, полученные из рыбы и морских млекопитающих, а также ферменты и прочие органические соединения. Если Омега-3 уже маркируется как БАД, то нововведение распространяет маркировку на оставшиеся продукты с рыбьими жирами и ферментами. До этого такие товары могли выводиться на рынок как обычные пищевые добавки. В сфере ветпрепаратов маркировка расширяется на отдельные виды противопаразитарных лекарств и препаратов для лечения ЖКТ животных. Еще одним нововведением становится расширение перечня товаров в эксперименте в группе "медизделия 2.0", который проходит с 1 сентября 2024 года. Теперь в него включены в том числе глюкометры, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тонометры. Пилотный проект продлен до 28 февраля 2027 года. Также расширился перечень легпрома - теперь маркировка распространяется на спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые пожарными и спасателями. Это производственная, профессиональная огнестойкая одежда и перчатки, защитные каски и шлемы, спасательные жилеты и пояса, ремни.

