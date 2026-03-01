https://1prime.ru/20260301/rossija-867907800.html

В России с 1 марта будут штрафовать за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Штрафовать за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и психотропных веществах, будут с 1 марта в России. Согласно федеральному закону № 225-ФЗ, с 1 марта будут штрафовать за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах, с нарушением требований о маркировке, предусмотренных статьей 46 федерального закона № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". Согласно статье 6.13 КоАП РФ, за нарушение гражданам грозит предупреждение или штраф от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, должностным лицам и ИП – штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, юрлицам – штраф от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. Кроме того, запрещённую продукцию будут конфисковывать. Помимо прочего, должностным лицам за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете теперь также может грозить дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет. Также согласно изменениям, нижняя планка штрафа за такие нарушения, если их совершил иностранец или лицо без гражданства, увеличилась с 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

