https://1prime.ru/20260301/rossija-867909534.html
Китайский маркетплейс одежды и обуви зарегистрировал товарный знак в России
Китайский маркетплейс одежды и обуви зарегистрировал товарный знак в России - 01.03.2026, ПРАЙМ
Китайский маркетплейс одежды и обуви зарегистрировал товарный знак в России
Китайский маркетплейс одежды и обуви Poizon, на котором в том числе можно найти модные товары класса люкс, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T06:18+0300
2026-03-01T06:18+0300
2026-03-01T06:18+0300
бизнес
россия
роспатент
gucci
adidas
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867909534.jpg?1772335116
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Китайский маркетплейс одежды и обуви Poizon, на котором в том числе можно найти модные товары класса люкс, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака "Дэву" была подана в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Шанхай Деву Информейшн Груп Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.
Согласно документам, компания сможет, среди прочего, распространять в России приложение для заказа одежды, обуви, аксессуаров и других товаров модной индустрии, предоставлять электронные торговые площадки, заниматься маркетингом.
В ассортименте маркетплейса представлены в том числе такие бренды, как Gucci, Adidas, Armani и другие, которые проходят проверку на оригинальность.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспатент, gucci, adidas
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Gucci, Adidas
Китайский маркетплейс одежды и обуви зарегистрировал товарный знак в России
Китайский маркетплейс одежды и обуви Poizon зарегистрировал товарный знак в России
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Китайский маркетплейс одежды и обуви Poizon, на котором в том числе можно найти модные товары класса люкс, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака "Дэву" была подана в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Шанхай Деву Информейшн Груп Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.
Согласно документам, компания сможет, среди прочего, распространять в России приложение для заказа одежды, обуви, аксессуаров и других товаров модной индустрии, предоставлять электронные торговые площадки, заниматься маркетингом.
В ассортименте маркетплейса представлены в том числе такие бренды, как Gucci, Adidas, Armani и другие, которые проходят проверку на оригинальность.