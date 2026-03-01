https://1prime.ru/20260301/rossija-867909534.html

Китайский маркетплейс одежды и обуви зарегистрировал товарный знак в России

2026-03-01T06:18+0300

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Китайский маркетплейс одежды и обуви Poizon, на котором в том числе можно найти модные товары класса люкс, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Заявка на регистрацию товарного знака "Дэву" была подана в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Шанхай Деву Информейшн Груп Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года. Согласно документам, компания сможет, среди прочего, распространять в России приложение для заказа одежды, обуви, аксессуаров и других товаров модной индустрии, предоставлять электронные торговые площадки, заниматься маркетингом. В ассортименте маркетплейса представлены в том числе такие бренды, как Gucci, Adidas, Armani и другие, которые проходят проверку на оригинальность.

2026

