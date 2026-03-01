https://1prime.ru/20260301/rossiya-867909395.html

В России вступил запрет на использование иностранных слов в вывесках

В России вступил запрет на использование иностранных слов в вывесках

МОСКВА, 1 марта — ПРАЙМ. С 1 марта в Российской Федерации начали действовать ограничения на применение иностранных слов в вывесках и других информационных носителях. Соответствующий закон был опубликован на портале правовых актов. "Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке, как государственном языке Российской Федерации, а случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации может быть выполнена также на государственных языках республик (или) иных языках народов Российской Федерации", — говорится в законе.Ранее Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, отметил, что с 1 марта в России все вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть оформлены с использованием кириллицы. За несоблюдение этой нормы предусмотрены штрафные санкции. Парламентарий также уточнил, что надписи на иностранных языках разрешены лишь небольшим шрифтом, расположенным под текстом на русском языке.

