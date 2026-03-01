Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вступил запрет на использование иностранных слов в вывесках - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/rossiya-867909395.html
В России вступил запрет на использование иностранных слов в вывесках
В России вступил запрет на использование иностранных слов в вывесках - 01.03.2026, ПРАЙМ
В России вступил запрет на использование иностранных слов в вывесках
С 1 марта в Российской Федерации начали действовать ограничения на применение иностранных слов в вывесках и других информационных носителях. Соответствующий... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T06:07+0300
2026-03-01T06:07+0300
россия
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 1 марта — ПРАЙМ. С 1 марта в Российской Федерации начали действовать ограничения на применение иностранных слов в вывесках и других информационных носителях. Соответствующий закон был опубликован на портале правовых актов. "Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке, как государственном языке Российской Федерации, а случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации может быть выполнена также на государственных языках республик (или) иных языках народов Российской Федерации", — говорится в законе.Ранее Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, отметил, что с 1 марта в России все вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть оформлены с использованием кириллицы. За несоблюдение этой нормы предусмотрены штрафные санкции. Парламентарий также уточнил, что надписи на иностранных языках разрешены лишь небольшим шрифтом, расположенным под текстом на русском языке.
https://1prime.ru/20260212/yazyk-867420426.html
https://1prime.ru/20240819/lerua-850974888.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , госдума
РОССИЯ, Общество , Госдума
06:07 01.03.2026
 
В России вступил запрет на использование иностранных слов в вывесках

В России вступил в силу запрет на использование иностранных названий в вывесках

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 марта — ПРАЙМ. С 1 марта в Российской Федерации начали действовать ограничения на применение иностранных слов в вывесках и других информационных носителях. Соответствующий закон был опубликован на портале правовых актов.
"Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке, как государственном языке Российской Федерации, а случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации может быть выполнена также на государственных языках республик (или) иных языках народов Российской Федерации", — говорится в законе.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке
12 февраля, 15:56
Ранее Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, отметил, что с 1 марта в России все вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть оформлены с использованием кириллицы. За несоблюдение этой нормы предусмотрены штрафные санкции.
Парламентарий также уточнил, что надписи на иностранных языках разрешены лишь небольшим шрифтом, расположенным под текстом на русском языке.
Леруа Мерлен - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески
19 августа 2024, 11:38
 
РОССИЯОбществоГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала