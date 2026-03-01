https://1prime.ru/20260301/rossiya-867913052.html

Володин рассказал о вступающих в марте в силу законах в России

В России с 1 марта ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T09:52+0300

общество

россия

рф

вячеслав володин

госдума

минздрав

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России с 1 марта ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законы, вступающие в силу в марте… Уточняются нормы о запрете пропаганды наркотических средств. Устанавливается запрет на распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о незаконных действиях с наркотиками, без нанесения специальной маркировки. Также ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков", - написал Володин в своем канале на платформе Мах. Председатель Госдумы напомнил, что с 1 марта информация на вывесках, указателях, табличках должна быть на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России. Он отметил, что строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы. Кроме того, владельцы онлайн-кинотеатров и социальных сетей с марта обязаны пресекать распространение фильмов или сериалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. "Новые нормы, направленные на охрану здоровья граждан, в первую очередь - детей: сайты, продающие табак и вейпы, смогут блокировать незамедлительно без решения суда, в рекламе энергетиков запрещается обращаться к несовершеннолетним или упоминать информацию о наличии биологически активных добавок", - отметил Володин. Он рассказал, что с 1 марта в РФ вводится запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования. Спикер ГД уточнил, что обучение врачей, среднего медперсонала будет проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий. По его мнению, от уровня подготовки работников здравоохранения зависит качество медицинской помощи. "Студенты медицинских университетов, поступившие на бюджет в ординатуру, будут заключать договоры о целевом обучении. Выпускникам помогут освоиться в профессии наставники. Перечень специальностей, которых это касается, устанавливает Минздрав. Место работы молодые врачи могут выбрать самостоятельно среди организаций, участвующих в системе OMC", - говорится в публикации. Помимо этого, с 3 марта в России региональную межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ, также в состав комиссии войдут представители региональных органов здравоохранения.

рф

2026

Новости

ru-RU

общество , россия, рф, вячеслав володин, госдума, минздрав