Рейс S7 Новосибирск - Дубай вылетел из Карачи в Новосибирск

Рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") Новосибирск - Дубай, приземлившийся на запасном аэродроме в Карачи, вылетел обратно в Новосибирск, сообщили в авиакомпании. | 01.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") Новосибирск - Дубай, приземлившийся на запасном аэродроме в Карачи, вылетел обратно в Новосибирск, сообщили в авиакомпании. "Рейс S7 5785 вылетел из аэропорта Карачи (Пакистан) и следует в Новосибирск. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Толмачево — 10.15 по местному времени (14.15 мск- ред.)", - говорится в сообщении. Пассажирам, ожидающим вылета в Карачи, было предоставлено горячее питание и напитки, отметили в авиакомпании. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд ближневосточных стран заявили об ограничении и закрытии воздушного пространства на фоне обострения ситуации в регионе, сообщала Росавиация. Российские авиакомпании корректируют расписание.

