Рейс S7, вынужденно приземлившийся в Карачи, вернулся в Новосибирск

2026-03-01T06:48+0300

НОВОСИБИРСК, 1 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") Новосибирск - Дубай, приземлившийся на запасном аэродроме в пакистанском городе Карачи, успешно вернулся в Новосибирск, сообщили РИА Новости в новосибирском аэропорту "Толмачево". Ранее в авиакомпании сообщали, что рейс Новосибирск - Дубай, вынужденно приземлившийся на запасном аэродроме в Карачи, вылетел обратно в Новосибирск. "Рейс S7 5785 в 10.21 (06.21 мск - ред.) совершил посадку. Идет выдача багажа", - рассказали в справочной авиагавани. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд ближневосточных стран заявили об ограничении и закрытии воздушного пространства на фоне обострения ситуации в регионе, сообщала Росавиация. Российские авиакомпании корректируют расписание.

