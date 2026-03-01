https://1prime.ru/20260301/s7-867909974.html
Рейс S7, вынужденно приземлившийся в Карачи, вернулся в Новосибирск
Рейс S7, вынужденно приземлившийся в Карачи, вернулся в Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 1 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") Новосибирск - Дубай, приземлившийся на запасном аэродроме в пакистанском городе Карачи, успешно вернулся в Новосибирск, сообщили РИА Новости в новосибирском аэропорту "Толмачево".
Ранее в авиакомпании сообщали, что рейс Новосибирск - Дубай, вынужденно приземлившийся на запасном аэродроме в Карачи, вылетел обратно в Новосибирск.
"Рейс S7 5785 в 10.21 (06.21 мск - ред.) совершил посадку. Идет выдача багажа", - рассказали в справочной авиагавани.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд ближневосточных стран заявили об ограничении и закрытии воздушного пространства на фоне обострения ситуации в регионе, сообщала Росавиация. Российские авиакомпании корректируют расписание.
