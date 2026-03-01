Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Многодетные семьи смогут получать единое пособие на каждого ребенка - 01.03.2026
Многодетные семьи смогут получать единое пособие на каждого ребенка
2026-03-01T03:02+0300
2026-03-01T03:02+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Многодетные семьи в РФ, чей средний доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере половины регионального прожиточного минимума - в среднем девять тысяч рублей в месяц, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Если средний доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семья имеет право на единое пособие для каждого ребенка. Выплата назначается на год в размере 50% от регионального прожиточного минимума - это порядка девяти тысяч рублей на ребенка в месяц. Норма вступает в силу с 1 января 2026 года", - сказала Буцкая. Парламентарий подчеркнула, что норма также распространяется на семьи, которые ранее получали отказ: теперь они могут подать заявление повторно, и выплата будет назначена с учетом нового закона. Она отметила, что это решение президента РФ Владимира Путина, направленное на поддержку семей. По ее словам, благодаря этому шагу единое пособие начнут получать родители 230 тысяч детей.
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Многодетные семьи в РФ, чей средний доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере половины регионального прожиточного минимума - в среднем девять тысяч рублей в месяц, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Если средний доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семья имеет право на единое пособие для каждого ребенка. Выплата назначается на год в размере 50% от регионального прожиточного минимума - это порядка девяти тысяч рублей на ребенка в месяц. Норма вступает в силу с 1 января 2026 года", - сказала Буцкая.
Парламентарий подчеркнула, что норма также распространяется на семьи, которые ранее получали отказ: теперь они могут подать заявление повторно, и выплата будет назначена с учетом нового закона.
Она отметила, что это решение президента РФ Владимира Путина, направленное на поддержку семей. По ее словам, благодаря этому шагу единое пособие начнут получать родители 230 тысяч детей.
 
