Многодетные семьи смогут получать единое пособие на каждого ребенка

2026-03-01T03:02+0300

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Многодетные семьи в РФ, чей средний доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере половины регионального прожиточного минимума - в среднем девять тысяч рублей в месяц, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Если средний доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семья имеет право на единое пособие для каждого ребенка. Выплата назначается на год в размере 50% от регионального прожиточного минимума - это порядка девяти тысяч рублей на ребенка в месяц. Норма вступает в силу с 1 января 2026 года", - сказала Буцкая. Парламентарий подчеркнула, что норма также распространяется на семьи, которые ранее получали отказ: теперь они могут подать заявление повторно, и выплата будет назначена с учетом нового закона. Она отметила, что это решение президента РФ Владимира Путина, направленное на поддержку семей. По ее словам, благодаря этому шагу единое пособие начнут получать родители 230 тысяч детей.

