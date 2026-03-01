Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/ssha-867908988.html
СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран
СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран - 01.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран
Соединенные Штаты настороженно относятся к потенциальному лидерству Резы Пехлеви, сына низложенного иранского монарха, рассматривая его как возможную замену в... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T05:54+0300
2026-03-01T05:54+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
дональд трамп
аббас аракчи
масуд пезешкиан
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты настороженно относятся к потенциальному лидерству Резы Пехлеви, сына низложенного иранского монарха, рассматривая его как возможную замену в Иране на фоне совместных военных действий против этой страны, сообщает британское издание Telegraph. "Они боятся, что Пехлеви может оказаться еще одним Ахмадом Чалаби, которого в Вашингтоне превозносили как возможного преемника Саддама Хусейна, но которого иракский народ отверг после вторжения 2003 года", — говорится в материале.Соединенные Штаты сомневаются в политической компетентности Пехлеви, а часть иранцев обвиняет его в том, что он создает угрозу жизни находящихся за пределами страны людей. "Это самая большая загадка для американских политиков. Нет надежных опросов общественного мнения, которые могли бы подсказать им, кто что приветствовал бы", — отмечается в материале.В январе Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха, выразил желание вернуться в Иран, когда предоставится возможность. Ранее он выпустил в соцсетях видео с призывом к всеобщей забастовке в Иране, заявив, что целью протестов является подготовка к захвату ключевых улиц и объектов. Он также просил президента США Дональда Трампа вмешаться в развитие ситуации в Иране. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи, комментируя эти заявления, подчеркивал, что внутренние вопросы касаются только самой страны, и никто извне не имеет права вмешиваться в этот процесс. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал решать проблемы протестующих и обвинил США и Израиль в провокациях. Удары США и ИзраиляВ субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
https://1prime.ru/20260228/iran-867905072.html
https://1prime.ru/20260228/iran-867904957.html
https://1prime.ru/20260228/ssha-867903014.html
https://1prime.ru/20260228/tramp-867897110.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп, аббас аракчи, масуд пезешкиан, мид, оон
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, МИД, ООН
05:54 01.03.2026
 
СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран

Telegraph: CША отказались от идеи сделать лидером Ирана сына свергнутого шаха

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты настороженно относятся к потенциальному лидерству Резы Пехлеви, сына низложенного иранского монарха, рассматривая его как возможную замену в Иране на фоне совместных военных действий против этой страны, сообщает британское издание Telegraph.
"Они боятся, что Пехлеви может оказаться еще одним Ахмадом Чалаби, которого в Вашингтоне превозносили как возможного преемника Саддама Хусейна, но которого иракский народ отверг после вторжения 2003 года", — говорится в материале.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана
Вчера, 23:20
Соединенные Штаты сомневаются в политической компетентности Пехлеви, а часть иранцев обвиняет его в том, что он создает угрозу жизни находящихся за пределами страны людей.
"Это самая большая загадка для американских политиков. Нет надежных опросов общественного мнения, которые могли бы подсказать им, кто что приветствовал бы", — отмечается в материале.
В январе Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха, выразил желание вернуться в Иран, когда предоставится возможность.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана
Вчера, 23:15
Ранее он выпустил в соцсетях видео с призывом к всеобщей забастовке в Иране, заявив, что целью протестов является подготовка к захвату ключевых улиц и объектов. Он также просил президента США Дональда Трампа вмешаться в развитие ситуации в Иране. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи, комментируя эти заявления, подчеркивал, что внутренние вопросы касаются только самой страны, и никто извне не имеет права вмешиваться в этот процесс. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал решать проблемы протестующих и обвинил США и Израиль в провокациях.

Удары США и Израиля

В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке
Вчера, 19:00
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп
Вчера, 11:26
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампАббас АракчиМасуд ПезешкианМИДООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала