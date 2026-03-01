https://1prime.ru/20260301/ssha-867908988.html

СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран

СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты настороженно относятся к потенциальному лидерству Резы Пехлеви, сына низложенного иранского монарха, рассматривая его как возможную замену в Иране на фоне совместных военных действий против этой страны, сообщает британское издание Telegraph. "Они боятся, что Пехлеви может оказаться еще одним Ахмадом Чалаби, которого в Вашингтоне превозносили как возможного преемника Саддама Хусейна, но которого иракский народ отверг после вторжения 2003 года", — говорится в материале.Соединенные Штаты сомневаются в политической компетентности Пехлеви, а часть иранцев обвиняет его в том, что он создает угрозу жизни находящихся за пределами страны людей. "Это самая большая загадка для американских политиков. Нет надежных опросов общественного мнения, которые могли бы подсказать им, кто что приветствовал бы", — отмечается в материале.В январе Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха, выразил желание вернуться в Иран, когда предоставится возможность. Ранее он выпустил в соцсетях видео с призывом к всеобщей забастовке в Иране, заявив, что целью протестов является подготовка к захвату ключевых улиц и объектов. Он также просил президента США Дональда Трампа вмешаться в развитие ситуации в Иране. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи, комментируя эти заявления, подчеркивал, что внутренние вопросы касаются только самой страны, и никто извне не имеет права вмешиваться в этот процесс. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал решать проблемы протестующих и обвинил США и Израиль в провокациях. Удары США и ИзраиляВ субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.

