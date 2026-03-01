Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии назвали необычную причину атаки США на Иран - 01.03.2026
В Финляндии назвали необычную причину атаки США на Иран
В Финляндии назвали необычную причину атаки США на Иран - 01.03.2026, ПРАЙМ
В Финляндии назвали необычную причину атаки США на Иран
Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по Ирану, находясь под впечатлением от успешной операции в Венесуэле, сообщает финское издание Helsingin Sanomat. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T06:50+0300
2026-03-01T06:50+0300
мировая экономика
иран
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
сергей лавров
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по Ирану, находясь под впечатлением от успешной операции в Венесуэле, сообщает финское издание Helsingin Sanomat. "Действия Трампа, возможно, объясняются тем, что он был застигнут врасплох успешной операцией в Венесуэле. Смена власти также была одной из целей США в этом случае. Фактически, власть не поменялась", — говорится в материале. Газета считает, что таким образом Трамп применяет тактику "микадо", продвигая свои интересы на Ближнем Востоке. "Стиль "микадо" Трампа вносит существенные изменения во многие факторы, поддерживающие нестабильное равновесие на Ближнем Востоке", — подчеркивается в материале.3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которые были переправлены в Нью-Йорк. По утверждению американских властей, они были замешаны в "наркотерроризме". На должность временного президента Венесуэлы была назначена Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
https://1prime.ru/20260301/iran-867909607.html
https://1prime.ru/20260301/ssha-867908988.html
https://1prime.ru/20260228/iran-867904957.html
https://1prime.ru/20260228/iran-867901487.html
иран
сша
венесуэла
мировая экономика, иран, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, сергей лавров, мид рф, оон
Мировая экономика, ИРАН, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Сергей Лавров, МИД РФ, ООН
06:50 01.03.2026
 
В Финляндии назвали необычную причину атаки США на Иран

Helsingin Sanomat: Трамп напал на Иран, воодушевленный успехом операцией в Венесуэле

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по Ирану, находясь под впечатлением от успешной операции в Венесуэле, сообщает финское издание Helsingin Sanomat.
"Действия Трампа, возможно, объясняются тем, что он был застигнут врасплох успешной операцией в Венесуэле. Смена власти также была одной из целей США в этом случае. Фактически, власть не поменялась", — говорится в материале.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана
06:27
Газета считает, что таким образом Трамп применяет тактику "микадо", продвигая свои интересы на Ближнем Востоке.
"Стиль "микадо" Трампа вносит существенные изменения во многие факторы, поддерживающие нестабильное равновесие на Ближнем Востоке", — подчеркивается в материале.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран
05:54
3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которые были переправлены в Нью-Йорк. По утверждению американских властей, они были замешаны в "наркотерроризме". На должность временного президента Венесуэлы была назначена Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента.

Удары США и Израиля

В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана
Вчера, 23:15
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Во Франции забили тревогу после нападения на Иран
Вчера, 17:24
 
Мировая экономикаИРАНСШАВЕНЕСУЭЛАДональд ТрампНиколас МадуроСергей ЛавровМИД РФООН
 
 
