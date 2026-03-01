В Финляндии назвали необычную причину атаки США на Иран
Helsingin Sanomat: Трамп напал на Иран, воодушевленный успехом операцией в Венесуэле
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по Ирану, находясь под впечатлением от успешной операции в Венесуэле, сообщает финское издание Helsingin Sanomat.
Газета считает, что таким образом Трамп применяет тактику "микадо", продвигая свои интересы на Ближнем Востоке.
"Стиль "микадо" Трампа вносит существенные изменения во многие факторы, поддерживающие нестабильное равновесие на Ближнем Востоке", — подчеркивается в материале.
3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которые были переправлены в Нью-Йорк. По утверждению американских властей, они были замешаны в "наркотерроризме". На должность временного президента Венесуэлы была назначена Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента.
Удары США и Израиля
В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.