https://1prime.ru/20260301/ssha-867910052.html

В Финляндии назвали необычную причину атаки США на Иран

В Финляндии назвали необычную причину атаки США на Иран - 01.03.2026, ПРАЙМ

В Финляндии назвали необычную причину атаки США на Иран

Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по Ирану, находясь под впечатлением от успешной операции в Венесуэле, сообщает финское издание Helsingin Sanomat. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T06:50+0300

2026-03-01T06:50+0300

2026-03-01T06:50+0300

мировая экономика

иран

сша

венесуэла

дональд трамп

николас мадуро

сергей лавров

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по Ирану, находясь под впечатлением от успешной операции в Венесуэле, сообщает финское издание Helsingin Sanomat. "Действия Трампа, возможно, объясняются тем, что он был застигнут врасплох успешной операцией в Венесуэле. Смена власти также была одной из целей США в этом случае. Фактически, власть не поменялась", — говорится в материале. Газета считает, что таким образом Трамп применяет тактику "микадо", продвигая свои интересы на Ближнем Востоке. "Стиль "микадо" Трампа вносит существенные изменения во многие факторы, поддерживающие нестабильное равновесие на Ближнем Востоке", — подчеркивается в материале.3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которые были переправлены в Нью-Йорк. По утверждению американских властей, они были замешаны в "наркотерроризме". На должность временного президента Венесуэлы была назначена Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.

https://1prime.ru/20260301/iran-867909607.html

https://1prime.ru/20260301/ssha-867908988.html

https://1prime.ru/20260228/iran-867904957.html

https://1prime.ru/20260228/iran-867901487.html

иран

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, сергей лавров, мид рф, оон