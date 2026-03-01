На Западе рассказали о катастрофе в США после ударов по Ирану

https://1prime.ru/20260301/ssha-867910487.html

Атака Соединенных Штатов и Израиля на Иран может стать началом провала американской политической системы, пишет издание L’antidiplomatico. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T07:18+0300

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Атака Соединенных Штатов и Израиля на Иран может стать началом провала американской политической системы, пишет издание L’antidiplomatico."Такая политическая программа является самой изношенной из существующих. Это, по сути, проигрышная стратегия, которая разрушала Соединенные Штаты в течение последних 25 лет и которая сегодня, вероятно, приведет к последнему и самому серьезному провалу американской политической системы. По всей стране уже нарастает волна недовольства, где впервые в истории поддержка палестинского населения превышает поддержку израильского населения", — отмечается в статье. Автор материала подчеркивает, что на фоне внутренних трудностей война стала для Вашингтона единственным способом удержаться в мире, где американское влияние стремительно сокращается, а другие государства формируют самостоятельные союзы.Военные действия США и Израиля В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали масштабное вторжение против Ирана, хотя еще на прошлой неделе США вели переговоры с этой страной по ядерной программе. Израильские власти заявили, что их целью было не позволить Ирану получить ядерное вооружение. В свою очередь, президент США объявил о планах уничтожить иранский флот и военные мощности, а также призвал иранцев к смене власти. В ответ Тегеран нанес удары по израильским территориям и американским базам на Ближнем Востоке. СМИ сообщают о попадании ракет не только в военные цели, но также и в объекты гражданской инфраструктуры в Иране, что привело к многочисленным жертвам и ранениям. Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива никак не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия. Москва призвала вернуться к дипломатическим переговорам. Сергей Лавров, глава российского МИД, подчеркнул, что Россия готова к содействию в поиске решений, в том числе через Совбез ООН.

иран, израиль, сша, в мире