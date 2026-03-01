https://1prime.ru/20260301/ssha-867921968.html

"Нас ждут потери". В США сообщили о произошедшей трагедии из-за Ирана

"Нас ждут потери". В США сообщили о произошедшей трагедии из-за Ирана - 01.03.2026, ПРАЙМ

"Нас ждут потери". В США сообщили о произошедшей трагедии из-за Ирана

Соединенные Штаты столкнутся с напрасными потерями среди своих военных во время операции против Ирана, написал подполковник американской армии в отставке Дэниел

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнутся с напрасными потерями среди своих военных во время операции против Ирана, написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Вот о чем я предупреждал, и почему эта "война по собственному выбору" — издевательство: американцы погибли (и, несомненно, погибнет еще больше), потому что наши лидеры решили поддержать жажду войны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Наша безопасность никогда не была под угрозой, а теперь мы здесь, и, бесспорно, нас ждут еще более бессмысленные потери", — написал он.В воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что за время операции против Ирана погибло трое американских военных, пятеро получили серьезные ранения. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что в результате ударов по американским базам на Ближнем Востоке погибли и пострадали по меньшей мере 560 военнослужащих США.Атаки Соединенных Штатов и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.

