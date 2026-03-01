https://1prime.ru/20260301/torgovlya-867920509.html

В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за уличной торговлей

В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за уличной торговлей - 01.03.2026, ПРАЙМ

В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за уличной торговлей

В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по контролю за имуществом. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T22:28+0300

2026-03-01T22:28+0300

2026-03-01T22:28+0300

бизнес

общество

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/84079/00/840790017_0:200:3131:1961_1920x0_80_0_0_6c5e88c6148d7c7fd2cb07cc880255c0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по контролю за имуществом. "С 1 марта вступили в силу изменения в статью 44 закона Санкт-Петербурга №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Теперь ответственность предусмотрена не только для продавца, но и для лица, незаконно разместившего нестационарный торговый объект (НТО) без заключенного договора", - говорится в сообщении. Сообщается, что изменения инициированы комитетом по итогам анализа за 2022–2025 годы. Так, более 50% привлеченных к ответственности лиц — это арендаторы и субарендаторы, которые осуществляли торговлю в НТО, размещенных без оформленного договора, при этом сами объекты ими не размещались. Согласно новым правилам, штраф для граждан составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — 50 до 200 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20260223/predprinimatel-867737507.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , санкт-петербург