В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за уличной торговлей - 01.03.2026
https://1prime.ru/20260301/torgovlya-867920509.html
В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за уличной торговлей
В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за уличной торговлей - 01.03.2026
В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за уличной торговлей
В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по контролю за имуществом. | 01.03.2026
2026-03-01T22:28+0300
2026-03-01T22:28+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/84079/00/840790017_0:200:3131:1961_1920x0_80_0_0_6c5e88c6148d7c7fd2cb07cc880255c0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по контролю за имуществом. "С 1 марта вступили в силу изменения в статью 44 закона Санкт-Петербурга №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Теперь ответственность предусмотрена не только для продавца, но и для лица, незаконно разместившего нестационарный торговый объект (НТО) без заключенного договора", - говорится в сообщении. Сообщается, что изменения инициированы комитетом по итогам анализа за 2022–2025 годы. Так, более 50% привлеченных к ответственности лиц — это арендаторы и субарендаторы, которые осуществляли торговлю в НТО, размещенных без оформленного договора, при этом сами объекты ими не размещались. Согласно новым правилам, штраф для граждан составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — 50 до 200 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20260223/predprinimatel-867737507.html
санкт-петербург
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84079/00/840790017_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_663c47858bfa0f95303f577a5dfb0706.jpg
1920
1920
true
бизнес, общество , санкт-петербург
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22:28 01.03.2026
 
В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за уличной торговлей

Власти Петербурга ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по контролю за имуществом.
"С 1 марта вступили в силу изменения в статью 44 закона Санкт-Петербурга №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Теперь ответственность предусмотрена не только для продавца, но и для лица, незаконно разместившего нестационарный торговый объект (НТО) без заключенного договора", - говорится в сообщении.
Сообщается, что изменения инициированы комитетом по итогам анализа за 2022–2025 годы. Так, более 50% привлеченных к ответственности лиц — это арендаторы и субарендаторы, которые осуществляли торговлю в НТО, размещенных без оформленного договора, при этом сами объекты ими не размещались.
Согласно новым правилам, штраф для граждан составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — 50 до 200 тысяч рублей.
Мужчина осматривает автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Назван регион с наибольшим числом мужчин – индивидуальных предпринимателей
23 февраля, 10:59
 
БизнесОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
