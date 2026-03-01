https://1prime.ru/20260301/tramp-867910813.html

СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В случае неудачи операции в Иране ответственность за ослабление влияния США ляжет на президента Дональда Трампа, пишет журнал The Spectator. "Если же, как представляется вероятным, его затея провалится, то Трамп, и только Трамп, нанесет сокрушительный удар по американской мощи", — сказано в статье. При этом автор подчеркивает, что удары по Ирану, совершенные совместно с Израилем, могут привести к серьезным последствиям не только в регионе Ближнего Востока, но и на мировом уровне. "История о том, как Трамп превратился в Джорджа Буша-младшего на стероидах, станет центральной в его втором президентстве. Немаловажная ирония заключается в том, что президент, поклявшийся положить конец бесконечным войнам на Ближнем Востоке, вполне мог начать новую", — делает вывод Spectator.Военные действия США и Израиля В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали масштабное вторжение против Ирана, хотя еще на прошлой неделе США вели переговоры с этой страной по ядерной программе. Израильские власти заявили, что их целью было не позволить Ирану получить ядерное вооружение. В свою очередь, президент США объявил о планах уничтожить иранский флот и военные мощности, а также призвал иранцев к смене власти. В ответ Тегеран нанес удары по израильским территориям и американским базам на Ближнем Востоке. СМИ сообщают о попадании ракет не только в военные цели, но также и в объекты гражданской инфраструктуры в Иране, что привело к многочисленным жертвам и ранениям. Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива никак не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия. Москва призвала вернуться к дипломатическим переговорам. Сергей Лавров, глава российского МИД, подчеркнул, что Россия готова к содействию в поиске решений, в том числе через Совбез ООН.

Новости

