СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа - 01.03.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
случае неудачи операции в Иране ответственность за ослабление влияния США ляжет на президента Дональда Трампа, пишет журнал The Spectator. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T07:29+0300
2026-03-01T07:29+0300
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В случае неудачи операции в Иране ответственность за ослабление влияния США ляжет на президента Дональда Трампа, пишет журнал The Spectator. "Если же, как представляется вероятным, его затея провалится, то Трамп, и только Трамп, нанесет сокрушительный удар по американской мощи", — сказано в статье. При этом автор подчеркивает, что удары по Ирану, совершенные совместно с Израилем, могут привести к серьезным последствиям не только в регионе Ближнего Востока, но и на мировом уровне. "История о том, как Трамп превратился в Джорджа Буша-младшего на стероидах, станет центральной в его втором президентстве. Немаловажная ирония заключается в том, что президент, поклявшийся положить конец бесконечным войнам на Ближнем Востоке, вполне мог начать новую", — делает вывод Spectator.Военные действия США и Израиля В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали масштабное вторжение против Ирана, хотя еще на прошлой неделе США вели переговоры с этой страной по ядерной программе. Израильские власти заявили, что их целью было не позволить Ирану получить ядерное вооружение. В свою очередь, президент США объявил о планах уничтожить иранский флот и военные мощности, а также призвал иранцев к смене власти. В ответ Тегеран нанес удары по израильским территориям и американским базам на Ближнем Востоке. СМИ сообщают о попадании ракет не только в военные цели, но также и в объекты гражданской инфраструктуры в Иране, что привело к многочисленным жертвам и ранениям. Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива никак не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия. Москва призвала вернуться к дипломатическим переговорам. Сергей Лавров, глава российского МИД, подчеркнул, что Россия готова к содействию в поиске решений, в том числе через Совбез ООН.
07:29 01.03.2026
 
СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа

Spectator: Трамп будет нести ответственность за ослабление США на фоне ударов по Ирану

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В случае неудачи операции в Иране ответственность за ослабление влияния США ляжет на президента Дональда Трампа, пишет журнал The Spectator.
"Если же, как представляется вероятным, его затея провалится, то Трамп, и только Трамп, нанесет сокрушительный удар по американской мощи", — сказано в статье.
При этом автор подчеркивает, что удары по Ирану, совершенные совместно с Израилем, могут привести к серьезным последствиям не только в регионе Ближнего Востока, но и на мировом уровне.
"История о том, как Трамп превратился в Джорджа Буша-младшего на стероидах, станет центральной в его втором президентстве. Немаловажная ирония заключается в том, что президент, поклявшийся положить конец бесконечным войнам на Ближнем Востоке, вполне мог начать новую", — делает вывод Spectator.

Военные действия США и Израиля

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали масштабное вторжение против Ирана, хотя еще на прошлой неделе США вели переговоры с этой страной по ядерной программе.
Израильские власти заявили, что их целью было не позволить Ирану получить ядерное вооружение. В свою очередь, президент США объявил о планах уничтожить иранский флот и военные мощности, а также призвал иранцев к смене власти. В ответ Тегеран нанес удары по израильским территориям и американским базам на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают о попадании ракет не только в военные цели, но также и в объекты гражданской инфраструктуры в Иране, что привело к многочисленным жертвам и ранениям.
Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива никак не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия. Москва призвала вернуться к дипломатическим переговорам. Сергей Лавров, глава российского МИД, подчеркнул, что Россия готова к содействию в поиске решений, в том числе через Совбез ООН.
 
Заголовок открываемого материала