Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы
2026-03-01T08:38+0300
мировая экономика
иран
дональд трамп
ксир
израиль
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран ждет удар невиданной силы, если он попытается ответить на атаку. "Иран только что заявил, что они собираются нанести очень сильный удар сегодня, сильнее, чем когда-либо. Однако им не стоит этого делать, иначе мы нанесем по ним удар невиданной силы, которая не применялась прежде", - написал американский лидер в соцсети Truth Social. Ранее КСИР заявил, что начинается "самая ожесточенная наступательная операция в истории вооруженных сил Ирана" против США и Израиля.
