В США забили тревогу из-за решения Трампа по Ирану - 01.03.2026
В США забили тревогу из-за решения Трампа по Ирану
В США забили тревогу из-за решения Трампа по Ирану - 01.03.2026, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за решения Трампа по Ирану
Действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана выглядят непродуманными, отмечает The New York Times. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T11:36+0300
2026-03-01T11:36+0300
иран
сша
израиль
сергей лавров
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана выглядят непродуманными, отмечает The New York Times. "Подход господина Трампа к Ирану безрассуден. Его цели плохо определены. Он не смог заручиться международной и внутренней поддержкой, необходимой для того, чтобы увеличить шансы на успешный исход. Для ведения боевых действий он пренебрег как внутренним, так и международным правом", — утверждается в материале.В издании напомнили, что до выборов глава государства обещал "останавливать войны, а не начинать их".Удары США и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе.В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.
иран
сша
израиль
иран, сша, израиль, сергей лавров, дональд трамп, оон
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН
11:36 01.03.2026
 
В США забили тревогу из-за решения Трампа по Ирану

NYT: подход президента США Трампа к Ирану безрассуден

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана выглядят непродуманными, отмечает The New York Times.
"Подход господина Трампа к Ирану безрассуден. Его цели плохо определены. Он не смог заручиться международной и внутренней поддержкой, необходимой для того, чтобы увеличить шансы на успешный исход. Для ведения боевых действий он пренебрег как внутренним, так и международным правом", — утверждается в материале.
В издании напомнили, что до выборов глава государства обещал "останавливать войны, а не начинать их".
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе.
В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.
В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.
В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.
ИРАНСШАИЗРАИЛЬСергей ЛавровДональд ТрампООН
 
 
