В США забили тревогу из-за решения Трампа по Ирану

В США забили тревогу из-за решения Трампа по Ирану

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана выглядят непродуманными, отмечает The New York Times. | 01.03.2026

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана выглядят непродуманными, отмечает The New York Times. "Подход господина Трампа к Ирану безрассуден. Его цели плохо определены. Он не смог заручиться международной и внутренней поддержкой, необходимой для того, чтобы увеличить шансы на успешный исход. Для ведения боевых действий он пренебрег как внутренним, так и международным правом", — утверждается в материале.В издании напомнили, что до выборов глава государства обещал "останавливать войны, а не начинать их".Удары США и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе.В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.

