На Западе рассказали о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Главе Белого дома Дональду Трампу предстоит поиск верного пути по выходу из конфликта с Ираном, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X."Вопрос не в том, может ли Америка нанести удар. Ответ на это мы уже знаем. Вопрос в том, может ли она остановить удары. А в международной политике знать, как закончить войну, может быть сложнее, чем начать ее", — подчеркнул он.По словам польского экс-премьера, Вашингтон сейчас демонстрирует "способность управляемо выйти из конфликта в нужный момент", однако все может пойти не так, как было задумано изначально.Атаки Соединенных Штатов и Израиля В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье". В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима. В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых. В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.

