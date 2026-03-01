Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана - 01.03.2026
На Западе рассказали о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
На Западе рассказали о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана - 01.03.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
Главе Белого дома Дональду Трампу предстоит поиск верного пути по выходу из конфликта с Ираном, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T22:57+0300
2026-03-01T22:57+0300
иран
вашингтон
израиль
дональд трамп
сергей лавров
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Главе Белого дома Дональду Трампу предстоит поиск верного пути по выходу из конфликта с Ираном, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X."Вопрос не в том, может ли Америка нанести удар. Ответ на это мы уже знаем. Вопрос в том, может ли она остановить удары. А в международной политике знать, как закончить войну, может быть сложнее, чем начать ее", — подчеркнул он.По словам польского экс-премьера, Вашингтон сейчас демонстрирует "способность управляемо выйти из конфликта в нужный момент", однако все может пойти не так, как было задумано изначально.Атаки Соединенных Штатов и Израиля В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье". В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима. В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых. В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
иран
вашингтон
израиль
иран, вашингтон, израиль, дональд трамп, сергей лавров, оон
ИРАН, ВАШИНГТОН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН
22:57 01.03.2026
 
На Западе рассказали о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана

Миллер: Трампу предстоит найти правильный способ, как выйти из конфликта с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Главе Белого дома Дональду Трампу предстоит поиск верного пути по выходу из конфликта с Ираном, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Вопрос не в том, может ли Америка нанести удар. Ответ на это мы уже знаем. Вопрос в том, может ли она остановить удары. А в международной политике знать, как закончить войну, может быть сложнее, чем начать ее", — подчеркнул он.
По словам польского экс-премьера, Вашингтон сейчас демонстрирует "способность управляемо выйти из конфликта в нужный момент", однако все может пойти не так, как было задумано изначально.

Атаки Соединенных Штатов и Израиля

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".
В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.
В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.
В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
ИРАН ВАШИНГТОН ИЗРАИЛЬ Дональд Трамп Сергей Лавров ООН
 
 
