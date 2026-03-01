Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никогда не оставит". В США рассказали о планах Трампа в Иране - 01.03.2026
"Никогда не оставит". В США рассказали о планах Трампа в Иране
"Никогда не оставит". В США рассказали о планах Трампа в Иране - 01.03.2026, ПРАЙМ
"Никогда не оставит". В США рассказали о планах Трампа в Иране
Американский лидер Дональд Трамп не планирует проводить сухопутные операции в Иране, заявил республиканец Том Коттон, возглавляющий комитет Сената по разведке,... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T23:09+0300
2026-03-01T23:09+0300
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп не планирует проводить сухопутные операции в Иране, заявил республиканец Том Коттон, возглавляющий комитет Сената по разведке, в эфире CBS News."Очевидно, что одним из рисков подобных кампаний является возможность сбить самолет, а президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, несомненно, у нас в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые забрать любого сбитого пилота. Но, за исключением подобных необычных обстоятельств, у президента нет планов по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана", — сказал он в интервью в программе Face the Nation с ведущей Маргарет Бреннан.По словам Коттона, ожидаются продолжительные кампании в воздухе и на воде, направленные на "сдерживание ядерных амбиций Ирана" и "уничтожение его огромного ракетного арсенала".Атаки Соединенных Штатов и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
23:09 01.03.2026
 
"Никогда не оставит". В США рассказали о планах Трампа в Иране

Сенатор Коттон: Трамп не планирует сухопутные операции в Иране

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп не планирует проводить сухопутные операции в Иране, заявил республиканец Том Коттон, возглавляющий комитет Сената по разведке, в эфире CBS News.
"Очевидно, что одним из рисков подобных кампаний является возможность сбить самолет, а президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, несомненно, у нас в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые забрать любого сбитого пилота. Но, за исключением подобных необычных обстоятельств, у президента нет планов по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана", — сказал он в интервью в программе Face the Nation с ведущей Маргарет Бреннан.
По словам Коттона, ожидаются продолжительные кампании в воздухе и на воде, направленные на "сдерживание ядерных амбиций Ирана" и "уничтожение его огромного ракетного арсенала".

Атаки Соединенных Штатов и Израиля

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".
В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.
В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.
В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
Заголовок открываемого материала