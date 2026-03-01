Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала новый ракетный залп - 01.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала новый ракетный залп
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске нового ракетного залпа в сторону страны. | 01.03.2026
общество
сша
израиль
иран
мид рф
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске нового ракетного залпа в сторону страны. "Дополнительный залп ракет был выпущен в сторону государства Израиль", - говорится в публикации армии в ее Telegram-канале. Отмечается, что ведется перехват. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
сша
израиль
иран
общество , сша, израиль, иран, мид рф
Общество , США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, МИД РФ
08:28 01.03.2026
 
ЦАХАЛ зафиксировала новый ракетный залп

ЦАХАЛ сообщила о пуске дополнительного ракетного залпа в сторону Израиля

© flickr.com / fritzmbФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Флаг Израиля. Архивное фото
© flickr.com / fritzmb
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске нового ракетного залпа в сторону страны.
"Дополнительный залп ракет был выпущен в сторону государства Израиль", - говорится в публикации армии в ее Telegram-канале.
Отмечается, что ведется перехват.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
 
ОбществоСШАИЗРАИЛЬИРАНМИД РФ
 
 
