ЦАХАЛ зафиксировала новый ракетный залп

2026-03-01T08:28+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске нового ракетного залпа в сторону страны. "Дополнительный залп ракет был выпущен в сторону государства Израиль", - говорится в публикации армии в ее Telegram-канале. Отмечается, что ведется перехват. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
