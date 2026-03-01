ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний

https://1prime.ru/20260301/tsb-867906517.html
2026-03-01T00:25+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с повышенной долговой нагрузкой, соответствующая норма вступила в силу 1 марта 2026 года.
Банк России с 1 марта 2026 года повысил с 40 до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.
По имеющейся у Банка России информации, в 2026 году крупные компании с высокой долговой нагрузкой планируют продолжить наращивать долговые обязательства темпами выше прогноза ЦБ по росту требований банков к организациям (7-12%), что может привести к дальнейшему росту закредитованности таких компаний и усилению кредитных рисков банковского сектора.
Регулятор ранее отмечал, что в этих условиях для ограничения системных рисков требуется ускорить накопление макропруденциального буфера капитала.
Также, по оценке ЦБ РФ, надбавка не очень существенно ограничивает компании в привлечении кредитов, но банкам нужно будет запасать больше капитала для покрытия рисков по таким кредитам.
ЦБ РФ оценивает, что к концу 2026 года макропруденциальный буфер капитала может составить около 200 миллиардов рублей.
При этом Банк России в будущем может продолжить повышение надбавки, если риски банков по требованиям к таким компаниям будут нарастать.
