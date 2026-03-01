https://1prime.ru/20260301/tseny-867911177.html
Названы страны с самыми низкими ценами на яйца
2026-03-01T07:46+0300
2026-03-01T07:46+0300
2026-03-01T08:01+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Цены на яйца в России - одни из самых низких среди крупных экономик в мире, страна занимает третье место по этому показателю, выяснило РИА Новости, изучив данные стран "Большой двадцатки" и Евросоюза. Так, средняя стоимость десятка яиц в России составляет 98,8 рубля, по ценам страна уступает лишь Индии (59,1 рубля) и Индонезии (98,3 рубля). Недалеко от этих стран ушел и Китай (103,5 рубля), а вслед за ним расположились Япония (133 рублей), Турция (137,5 рубля) и Бразилия (143,3 рубля). При этом в Саудовской Аравии, ЮАР и Мексике граждане платят за десяток яиц уже больше - в пределах 170 рублей. Самые высокие цены на яйца наблюдаются в странах Европейского союза. Так, в Дании, Нидерландах, Люксембурге и Австрии жителям придется заплатить за десяток свыше 300 рублей. Также дорого обойдутся яйца в США - в среднем 283,4 рубля за десяток. Средняя стоимость яиц во всех проанализированных странах составляет 225,7 рубля.
