Раскрыт средний доход российского путешественника в Японию и Южную Корею

Раскрыт средний доход российского путешественника в Японию и Южную Корею - 01.03.2026, ПРАЙМ

Раскрыт средний доход российского путешественника в Японию и Южную Корею

Россияне, которые любят путешествовать в Китай, Японию и Южную Корею, в среднем получают около 150 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в сервисе... | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T09:35+0300

2026-03-01T09:35+0300

2026-03-01T09:35+0300

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россияне, которые любят путешествовать в Китай, Японию и Южную Корею, в среднем получают около 150 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в сервисе "Т-Путешествия". "По направлениям Китай, Япония и Южная Корея гендерное распределение более равномерное (примерно 51-54% мужчин), а средний доход находится на уровне около 150 тысяч рублей", - выяснили аналитики по данным бронирований через сервис. В целом в страны Юго-Восточной Азии чаще путешествуют мужчины - их 57%. При этом средний доход таких туристов чуть выше - около 160 тысяч рублей. "Зарубежные азиатские направления чаще выбирает аудитория с доходом выше среднего, что связано со стоимостью перелета и продолжительностью поездки", - пояснили аналитики. При этом средний доход путешественника по России составляет около 120 тысяч рублей в месяц. Здесь также преобладает мужская аудитория - 53% против 47% женщин. В среднем по всем проанализированным направлениям средний возраст путешественника составил около 35 лет, заключили аналитики сервиса.

