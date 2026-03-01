https://1prime.ru/20260301/turtsiya-867916789.html

Власти Турции опровергли сообщения о планах закрытия Стамбульской биржи

2026-03-01T16:32+0300

АНКАРА, 1 мар - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы планах закрытия Стамбульской биржи в понедельник и заявила, что никаких решений по этому вопросу не принималось. "Уполномоченные органы не принимали и не рассматривают никаких решений о закрытии торгов. Распространяемые сообщения являются явной попыткой манипуляции, направленной на создание паники и недоверия на рынках", - говорится в заявлении. В администрации подчеркнули, что в отношении лиц, распространяющих подобные сведения, начаты юридические процедуры. Граждан призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации и не доверять публикациям, способным подорвать функционирование финансовой системы. Стамбульская биржа (Borsa Istanbul) - ключевая торговая площадка Турции, на которой обращаются акции крупнейших турецких компаний, государственные и корпоративные облигации, а также производные финансовые инструменты. Биржа играет центральную роль в привлечении капитала, формировании рыночных котировок и обеспечении ликвидности финансовой системы страны. Динамика ее индексов рассматривается как один из индикаторов состояния турецкой экономики и инвестиционного климата.

турция

2026

