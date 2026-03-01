Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Турции опровергли сообщения о планах закрытия Стамбульской биржи - 01.03.2026
Власти Турции опровергли сообщения о планах закрытия Стамбульской биржи
Власти Турции опровергли сообщения о планах закрытия Стамбульской биржи - 01.03.2026, ПРАЙМ
Власти Турции опровергли сообщения о планах закрытия Стамбульской биржи
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы планах закрытия Стамбульской биржи в понедельник и заявила, что никаких решений по этому вопросу не | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T16:32+0300
2026-03-01T16:32+0300
рынок
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859808324_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_2b5dd413660ca1bff0e178aac0b33e67.jpg
АНКАРА, 1 мар - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы планах закрытия Стамбульской биржи в понедельник и заявила, что никаких решений по этому вопросу не принималось. "Уполномоченные органы не принимали и не рассматривают никаких решений о закрытии торгов. Распространяемые сообщения являются явной попыткой манипуляции, направленной на создание паники и недоверия на рынках", - говорится в заявлении. В администрации подчеркнули, что в отношении лиц, распространяющих подобные сведения, начаты юридические процедуры. Граждан призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации и не доверять публикациям, способным подорвать функционирование финансовой системы. Стамбульская биржа (Borsa Istanbul) - ключевая торговая площадка Турции, на которой обращаются акции крупнейших турецких компаний, государственные и корпоративные облигации, а также производные финансовые инструменты. Биржа играет центральную роль в привлечении капитала, формировании рыночных котировок и обеспечении ликвидности финансовой системы страны. Динамика ее индексов рассматривается как один из индикаторов состояния турецкой экономики и инвестиционного климата.
турция
2026
рынок, турция
Рынок, ТУРЦИЯ
16:32 01.03.2026
 
Власти Турции опровергли сообщения о планах закрытия Стамбульской биржи

Власти Турции опровергли слухи о планах закрытия Стамбульской биржи в понедельник

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 1 мар - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы планах закрытия Стамбульской биржи в понедельник и заявила, что никаких решений по этому вопросу не принималось.
"Уполномоченные органы не принимали и не рассматривают никаких решений о закрытии торгов. Распространяемые сообщения являются явной попыткой манипуляции, направленной на создание паники и недоверия на рынках", - говорится в заявлении.
В администрации подчеркнули, что в отношении лиц, распространяющих подобные сведения, начаты юридические процедуры. Граждан призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации и не доверять публикациям, способным подорвать функционирование финансовой системы.
Стамбульская биржа (Borsa Istanbul) - ключевая торговая площадка Турции, на которой обращаются акции крупнейших турецких компаний, государственные и корпоративные облигации, а также производные финансовые инструменты. Биржа играет центральную роль в привлечении капитала, формировании рыночных котировок и обеспечении ликвидности финансовой системы страны. Динамика ее индексов рассматривается как один из индикаторов состояния турецкой экономики и инвестиционного климата.
 
Рынок ТУРЦИЯ
 
 
