В Узбекистане вступил в силу полный запрет оборота электронных сигарет

ТАШКЕНТ, 1 мар - ПРАЙМ. Полный запрет оборота электронных сигарет вступил в силу с 1 марта в Узбекистане, также вводится уголовная ответственность за его нарушение - вплоть до пяти лет лишения свободы, системы нагревания табака будут оставаться в легальном обороте. В апреле 2024 года министерство здравоохранения республики вынесло на обсуждение законопроект о полном запрете оборота электронных сигарет. В ведомстве отмечали, что если не ввести такие меры, то в ближайшем будущем каждый пятый молодой человек в республике попадет по никотиновую зависимость. Законодательная палата Олий Мажилиса (нижняя парламента) страны приняла поправки о запрете вейпов в январе прошлого года, Сенат одобрил их в апреле, а в ноябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ с отсрочкой его исполнения на три месяца. Документ предусматривает запрет оборота (производство, изготовление, хранение, транспортировка или перевозка, ввоз и вывоз с территории Узбекистана) электронных систем доставки никотина, в том числе вейпов и жидкостей к ним. Системы нагревания табака (Iqos, glo, Ploom) не подпадают под запрет и остаются в легальном обороте. Документ также устанавливает уголовную ответственность за правонарушения, связанные с незаконным оборотом электронных сигарет. В частности, за оборот в крупном размере либо после административного наказания предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (от 10,3 тысячи до 17,2 тысячи долларов), или исправительные работы сроком от двух до трех лет, или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. От ответственности освобождается лицо, добровольно заявившее органам власти о признании вины и сдавшее запрещённые к обороту изделия.

2026

