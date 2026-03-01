https://1prime.ru/20260301/zelenskiy-867909209.html

В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после ударов по Ирану

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы, отметил, что в результате ударов США и Израиля по Ирану внимание мировых СМИ стало меньше уделяться Владимиру Зеленскому. "Все, Иран полностью просто стер Украину с информационного пространства вместе с Зеленским. Он не интересен уже никому будет", — сказал он в эфире своего YouTube-канала. Как отметил политолог, украинские власти сейчас крайне обеспокоены возможностью прекращения поддержки из-за перераспределения ресурсов на Ближний Восток. Киев также сталкивается с трудностями, связанными с расчетами по предыдущим кредитам. Одной рукой дают, другой — забирают, пояснил эксперт. "Операция по Ирану все поменяла, полностью", — подытожил Соскин. Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье". В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. СМИ пишут о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших. В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

