В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после ударов по Ирану
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы, отметил, что в результате ударов США и Израиля по Ирану внимание мировых СМИ стало меньше уделяться Владимиру Зеленскому.
Как отметил политолог, украинские власти сейчас крайне обеспокоены возможностью прекращения поддержки из-за перераспределения ресурсов на Ближний Восток. Киев также сталкивается с трудностями, связанными с расчетами по предыдущим кредитам. Одной рукой дают, другой — забирают, пояснил эксперт.
"Операция по Ирану все поменяла, полностью", — подытожил Соскин.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ пишут о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.