"Лицемер". Заявление Зеленского об Иране вызвало переполох на Западе - 01.03.2026
"Лицемер". Заявление Зеленского об Иране вызвало переполох на Западе
Пользователи платформы X выразили недовольство заявлением Владимира Зеленского, в котором он призвал США "действовать решительно" в отношении Ирана. | 01.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи платформы X выразили недовольство заявлением Владимира Зеленского, в котором он призвал США "действовать решительно" в отношении Ирана. "Забавно, вы утверждаете, что боретесь против вторжения, но при этом поддерживаете атаку со стороны Америки. Что за лицемер", — пишет Ema Nyana."Поэтому важно, чтобы Россия действовала решительно, согласно логике Зеленского", — подчеркнул Chen Weihua."Вы обвиняете Россию во вторжении на Украину, а теперь поддерживаете нападение на Иран? Заткните свой грязный рот", — высказался Crypto Liam."На Украину всегда можно рассчитывать, она вылизывает американские сапоги дочиста. Но уже поздно, теперь все внимание приковано к Израилю", — отметил Gabe.Удары США и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе. В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима. В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших. В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.
11:05 01.03.2026
 

"Лицемер". Заявление Зеленского об Иране вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи платформы X выразили недовольство заявлением Владимира Зеленского, в котором он призвал США "действовать решительно" в отношении Ирана.
"Забавно, вы утверждаете, что боретесь против вторжения, но при этом поддерживаете атаку со стороны Америки. Что за лицемер", — пишет Ema Nyana.
"Поэтому важно, чтобы Россия действовала решительно, согласно логике Зеленского", — подчеркнул Chen Weihua.
"Вы обвиняете Россию во вторжении на Украину, а теперь поддерживаете нападение на Иран? Заткните свой грязный рот", — высказался Crypto Liam.
"На Украину всегда можно рассчитывать, она вылизывает американские сапоги дочиста. Но уже поздно, теперь все внимание приковано к Израилю", — отметил Gabe.
Удары США и Израиля

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе.
В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.
В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.
В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.
ИРАНСШАУКРАИНАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийООН
 
 
