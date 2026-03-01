Цена грамма золота в Турции выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Цена за 1 гр золота в Турции выросла до $190 лир на фоне эскалации на Ближнем Востоке
АНКАРА, 1 мар — ПРАЙМ. Цена грамма физического золота в Турции за сутки выросла более чем на 5% и превысила 8 тысяч лир (около 186 долларов) на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости представители рынка драгоценных металлов.
"На международных рынках унция золота завершила неделю на уровне 5263 долларов. В Турции официальный курс грамма золота закрылся на отметке 7450 лир (примерно 173 доллара). В субботу утром грамм торговался на уровне 7600 лир (около 177 долларов), а в течение дня под влиянием спроса и геополитических рисков подорожал более чем на 5%, достигнув 8017 лир (около 186 долларов)", — сообщил РИА Новости представитель ювелирного магазина в Анкаре.
Эксперты отмечают, что интерес к золоту в Турции традиционно высок. Драгоценный металл воспринимается как один из самых надёжных инструментов сбережения на фоне инфляции и колебаний национальной валюты. Золото активно используется не только как инвестиционный актив, но и как форма семейных накоплений — его дарят на свадьбах и хранят "на чёрный день", что усиливает внутренний спрос в периоды нестабильности.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Ираносуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.