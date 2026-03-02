Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/aeroflot-867946276.html
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ после получения разрешения, сообщил заместитель генерального директора по производству ПАО... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T18:22+0300
2026-03-02T18:22+0300
экономика
бизнес
оаэ
аэрофлот
"веди"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ после получения разрешения, сообщил заместитель генерального директора по производству ПАО "Аэрофлот" Андрей Семенов. "Сейчас должны вывезти 4700 с лишним пассажиров. Постараемся задействовать максимальные емкости, имеющиеся в парке Боинг-777... Соответственно, суммарно мы более 1600 пассажиров сможем вывезти", - сказал Семенов ИС "Вести".
https://1prime.ru/20260302/oae-867941514.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, оаэ, аэрофлот, "веди"
Экономика, Бизнес, ОАЭ, Аэрофлот, "Веди"
18:22 02.03.2026
 
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ

"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ после получения разрешения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Вывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ после получения разрешения, сообщил заместитель генерального директора по производству ПАО "Аэрофлот" Андрей Семенов.
"Сейчас должны вывезти 4700 с лишним пассажиров. Постараемся задействовать максимальные емкости, имеющиеся в парке Боинг-777... Соответственно, суммарно мы более 1600 пассажиров сможем вывезти", - сказал Семенов ИС "Вести".
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
СМИ рассказали, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ
16:09
 
ЭкономикаБизнесОАЭАэрофлот"Веди"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала