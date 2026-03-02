https://1prime.ru/20260302/aeroflot-867946276.html
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ после получения разрешения, сообщил заместитель генерального директора по производству ПАО "Аэрофлот" Андрей Семенов. "Сейчас должны вывезти 4700 с лишним пассажиров. Постараемся задействовать максимальные емкости, имеющиеся в парке Боинг-777... Соответственно, суммарно мы более 1600 пассажиров сможем вывезти", - сказал Семенов ИС "Вести".
