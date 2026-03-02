Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" объяснил пассажирам, какие есть варианты при отмене рейса в ОАЭ - 02.03.2026
"Аэрофлот" объяснил пассажирам, какие есть варианты при отмене рейса в ОАЭ
"Аэрофлот" объяснил пассажирам, какие есть варианты при отмене рейса в ОАЭ - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" объяснил пассажирам, какие есть варианты при отмене рейса в ОАЭ
Пассажирам, чей рейс в ОАЭ не состоялся, доступна возможность бесплатного переноса на свободные места на рейсы по тому же направлению в том же классе, перенос... | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пассажирам, чей рейс в ОАЭ не состоялся, доступна возможность бесплатного переноса на свободные места на рейсы по тому же направлению в том же классе, перенос на другие направления или возврат средств, пояснили в авиакомпании "Аэрофлот". "Пассажирам, чей рейс в ОАЭ не состоялся, доступны следующие опции: бесплатный перенос на свободные места на рейсы по тому же направлению в том же классе (туда - 5-26 марта, обратно - по 2 апреля) с сохранением количества дней в пункте остановки (либо с уменьшением количества дней по согласованию с пассажиром)", - говорится в сообщении. "Перенос на другие направления маршрутной сети "Аэрофлота" с вылетом с 3 марта и окончанием перевозки до 2 апреля (с доплатой до актуального тарифа, без сбора за изменение); возврат денежных средств (по месту приобретения билетов)", - добавили в авиакомпании о возможных вариантах для пассажиров при отмене рейса в ОАЭ. В "Аэрофлоте" добавили, что для пассажиров, чей рейс запланирован из России в ОАЭ в период с 5 по 15 марта, действуют опции по изменению дат и маршрута. За изменениями пассажирам можно обратиться в офисы продаж "Аэрофлота" или контакт-центр.
бизнес, оаэ, аэрофлот
Экономика, Бизнес, ОАЭ, Аэрофлот
21:24 02.03.2026
 
"Аэрофлот" объяснил пассажирам, какие есть варианты при отмене рейса в ОАЭ

"Аэрофлот": есть возможность переноса при отмене рейса в ОАЭ

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Самолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пассажирам, чей рейс в ОАЭ не состоялся, доступна возможность бесплатного переноса на свободные места на рейсы по тому же направлению в том же классе, перенос на другие направления или возврат средств, пояснили в авиакомпании "Аэрофлот".
"Пассажирам, чей рейс в ОАЭ не состоялся, доступны следующие опции: бесплатный перенос на свободные места на рейсы по тому же направлению в том же классе (туда - 5-26 марта, обратно - по 2 апреля) с сохранением количества дней в пункте остановки (либо с уменьшением количества дней по согласованию с пассажиром)", - говорится в сообщении.
"Перенос на другие направления маршрутной сети "Аэрофлота" с вылетом с 3 марта и окончанием перевозки до 2 апреля (с доплатой до актуального тарифа, без сбора за изменение); возврат денежных средств (по месту приобретения билетов)", - добавили в авиакомпании о возможных вариантах для пассажиров при отмене рейса в ОАЭ.
В "Аэрофлоте" добавили, что для пассажиров, чей рейс запланирован из России в ОАЭ в период с 5 по 15 марта, действуют опции по изменению дат и маршрута. За изменениями пассажирам можно обратиться в офисы продаж "Аэрофлота" или контакт-центр.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ
ЭкономикаБизнесОАЭАэрофлот
 
 
