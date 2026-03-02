Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая - 02.03.2026
"Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая
2026-03-02T23:39+0300
2026-03-02T23:39+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" взяла на себя размещение граждан России в отелях в Дубае, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании с рядом ведомств, авиакомпаний и Российском союзом туриндустрии. "Авиакомпания "Аэрофлот" взяла на себя возможность размещения за свой счет наших граждан в отелях Дубая", - сказал Ядров ИС "Вести". Заместитель генерального директора авиакомпании по производству Андрей Семенов добавил, что "Аэрофлот" ожидает, что власти окажут содействие с расселением, как и в Абу-Даби. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
23:39 02.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" взяла на себя размещение граждан России в отелях в Дубае, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании с рядом ведомств, авиакомпаний и Российском союзом туриндустрии.
"Авиакомпания "Аэрофлот" взяла на себя возможность размещения за свой счет наших граждан в отелях Дубая", - сказал Ядров ИС "Вести".
Заместитель генерального директора авиакомпании по производству Андрей Семенов добавил, что "Аэрофлот" ожидает, что власти окажут содействие с расселением, как и в Абу-Даби.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Заголовок открываемого материала