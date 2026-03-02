https://1prime.ru/20260302/aeroflot-867956032.html
"Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая
"Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая
Авиакомпания "Аэрофлот" взяла на себя размещение граждан России в отелях в Дубае, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании с рядом ведомств,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:39+0300
2026-03-02T23:39+0300
2026-03-02T23:39+0300
происшествия
бизнес
туризм
россия
иран
сша
дубай
аэрофлот
росавиация
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866267495_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ef817cefc7278f6fec63c85ea0cc694b.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" взяла на себя размещение граждан России в отелях в Дубае, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании с рядом ведомств, авиакомпаний и Российском союзом туриндустрии. "Авиакомпания "Аэрофлот" взяла на себя возможность размещения за свой счет наших граждан в отелях Дубая", - сказал Ядров ИС "Вести". Заместитель генерального директора авиакомпании по производству Андрей Семенов добавил, что "Аэрофлот" ожидает, что власти окажут содействие с расселением, как и в Абу-Даби. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260302/aeroport-867952960.html
иран
сша
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866267495_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_ef1a6c9829370a7a8a397c327da29fff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, иран, сша, дубай, аэрофлот, росавиация, российский союз туриндустрии
Происшествия, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ИРАН, США, Дубай, Аэрофлот, Росавиация, Российский союз туриндустрии
"Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая
Ядров: "Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая