"Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая

2026-03-02T23:39+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" взяла на себя размещение граждан России в отелях в Дубае, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании с рядом ведомств, авиакомпаний и Российском союзом туриндустрии. "Авиакомпания "Аэрофлот" взяла на себя возможность размещения за свой счет наших граждан в отелях Дубая", - сказал Ядров ИС "Вести". Заместитель генерального директора авиакомпании по производству Андрей Семенов добавил, что "Аэрофлот" ожидает, что власти окажут содействие с расселением, как и в Абу-Даби. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

