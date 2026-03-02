https://1prime.ru/20260302/aeroflot-867956212.html
"Аэрофлоту" понадобится несколько дней для вывоза всех пассажиров из Дубая
"Аэрофлоту" понадобится несколько дней для вывоза всех пассажиров из Дубая - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлоту" понадобится несколько дней для вывоза всех пассажиров из Дубая
Авиакомпании "Аэрофлот" при благоприятном сценарии потребуется несколько дней для вывоза пассажиров из ОАЭ, сообщил заместитель генерального директора... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:47+0300
2026-03-02T23:47+0300
2026-03-02T23:47+0300
происшествия
бизнес
россия
дубай
оаэ
сша
аэрофлот
российский союз туриндустрии
"веди"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" при благоприятном сценарии потребуется несколько дней для вывоза пассажиров из ОАЭ, сообщил заместитель генерального директора авиакомпании по производству Андрей Семенов по итогам совещания с рядом ведомств, авиакомпаний и Российском союзом туриндустрии. "В любом случае, при благоприятном сценарии, несколько дней нам понадобится для того, чтобы вывезти всех пассажиров", - сказал Семенов ИС "Вести". В понедельник Семенов сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" запросила выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян из страны, еще два самолета компании сейчас находятся в Дубае. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260302/aeroport-867952790.html
дубай
оаэ
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дубай, оаэ, сша, аэрофлот, российский союз туриндустрии, "веди"
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Дубай, ОАЭ, США, Аэрофлот, Российский союз туриндустрии, "Веди"
"Аэрофлоту" понадобится несколько дней для вывоза всех пассажиров из Дубая
Семенов: "Аэрофлоту" понадобится несколько дней для вывоза всех пассажиров из Дубая