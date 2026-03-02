Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлоту" понадобится несколько дней для вывоза всех пассажиров из Дубая - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлоту" понадобится несколько дней для вывоза всех пассажиров из Дубая
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" при благоприятном сценарии потребуется несколько дней для вывоза пассажиров из ОАЭ, сообщил заместитель генерального директора авиакомпании по производству Андрей Семенов по итогам совещания с рядом ведомств, авиакомпаний и Российском союзом туриндустрии. "В любом случае, при благоприятном сценарии, несколько дней нам понадобится для того, чтобы вывезти всех пассажиров", - сказал Семенов ИС "Вести". В понедельник Семенов сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" запросила выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян из страны, еще два самолета компании сейчас находятся в Дубае. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" при благоприятном сценарии потребуется несколько дней для вывоза пассажиров из ОАЭ, сообщил заместитель генерального директора авиакомпании по производству Андрей Семенов по итогам совещания с рядом ведомств, авиакомпаний и Российском союзом туриндустрии.
"В любом случае, при благоприятном сценарии, несколько дней нам понадобится для того, чтобы вывезти всех пассажиров", - сказал Семенов ИС "Вести".
В понедельник Семенов сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" запросила выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян из страны, еще два самолета компании сейчас находятся в Дубае.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
