Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260302/aeroport-867952790.html
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов, перевозка пассажиров еще запрещена, сообщил РИА Новости представитель узбекистанской авиакомпании Centrum... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T21:52+0300
2026-03-02T21:52+0300
происшествия
бизнес
дубай
сша
иран
мид рф
centrum air
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/19/826331957_0:81:1569:963_1920x0_80_0_0_f18a6387512a20c104dfb93521e62673.jpg
ТАШКЕНТ, 2 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов, перевозка пассажиров еще запрещена, сообщил РИА Новости представитель узбекистанской авиакомпании Centrum Air, которая сейчас перегоняет свой борт. "Рейс C6358 вылетел из Дубая в 19.57 (18.57 мск) в Ташкент без пассажиров, он является перегоночным", - сказал собеседник агентства. Представитель компании уточнил, что сейчас аэропорт Дубая не выдал разрешение на выполнение рейсов для вывоза пассажиров. "Разрешение предоставлено исключительно на выполнение технических перегоночных рейсов воздушных судов", - добавил представитель Centrum Air. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
https://1prime.ru/20260302/aeroflot-867946276.html
дубай
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/19/826331957_88:0:1479:1043_1920x0_80_0_0_9c44465dff9afe9f5c37e28df058c4fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, дубай, сша, иран, мид рф, centrum air
Происшествия, Бизнес, Дубай, США, ИРАН, МИД РФ, Centrum Air
21:52 02.03.2026
 
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов

Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов, перевозка пассажиров пока запрещена

© flickr.com / Michael CoghlanСамолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая
Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая. Архивное фото
© flickr.com / Michael Coghlan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 2 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов, перевозка пассажиров еще запрещена, сообщил РИА Новости представитель узбекистанской авиакомпании Centrum Air, которая сейчас перегоняет свой борт.
"Рейс C6358 вылетел из Дубая в 19.57 (18.57 мск) в Ташкент без пассажиров, он является перегоночным", - сказал собеседник агентства.
Представитель компании уточнил, что сейчас аэропорт Дубая не выдал разрешение на выполнение рейсов для вывоза пассажиров.
"Разрешение предоставлено исключительно на выполнение технических перегоночных рейсов воздушных судов", - добавил представитель Centrum Air.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ
18:22
 
ПроисшествияБизнесДубайСШАИРАНМИД РФCentrum Air
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала