Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов
02.03.2026
ТАШКЕНТ, 2 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов, перевозка пассажиров еще запрещена, сообщил РИА Новости представитель узбекистанской авиакомпании Centrum Air, которая сейчас перегоняет свой борт. "Рейс C6358 вылетел из Дубая в 19.57 (18.57 мск) в Ташкент без пассажиров, он является перегоночным", - сказал собеседник агентства. Представитель компании уточнил, что сейчас аэропорт Дубая не выдал разрешение на выполнение рейсов для вывоза пассажиров. "Разрешение предоставлено исключительно на выполнение технических перегоночных рейсов воздушных судов", - добавил представитель Centrum Air. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов
