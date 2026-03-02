https://1prime.ru/20260302/aeroport-867952790.html

Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов

ТАШКЕНТ, 2 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов, перевозка пассажиров еще запрещена, сообщил РИА Новости представитель узбекистанской авиакомпании Centrum Air, которая сейчас перегоняет свой борт. "Рейс C6358 вылетел из Дубая в 19.57 (18.57 мск) в Ташкент без пассажиров, он является перегоночным", - сказал собеседник агентства. Представитель компании уточнил, что сейчас аэропорт Дубая не выдал разрешение на выполнение рейсов для вывоза пассажиров. "Разрешение предоставлено исключительно на выполнение технических перегоночных рейсов воздушных судов", - добавил представитель Centrum Air. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

бизнес, дубай, сша, иран, мид рф, centrum air