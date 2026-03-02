Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов - 02.03.2026
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов
Международный аэропорт Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах возобновил полеты в ограниченном режиме, заявила пресс-служба правительства эмирата. | 02.03.2026
2026-03-02T21:59+0300
2026-03-02T21:59+0300
происшествия
бизнес
абу-даби
дубай
ДУБАЙ, 2 мар - ПРАЙМ. Международный аэропорт Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах возобновил полеты в ограниченном режиме, заявила пресс-служба правительства эмирата. "Администрация международного аэропорта Шарджи объявила об ограниченном возобновлении полетов из международного аэропорта Шарджи, начиная с сегодняшнего дня, в соответствии со специальным оперативным расписанием и в координации с авиакомпаниями и соответствующими органами", - говорится в заявлении Sharjah Media Office. Ранее в понедельник вылеты самолетов возобновились из аэропортов Абу-Даби и Дубая.
бизнес, абу-даби, дубай
Происшествия, Бизнес, Абу-Даби, Дубай
21:59 02.03.2026
 
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
ДУБАЙ, 2 мар - ПРАЙМ. Международный аэропорт Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах возобновил полеты в ограниченном режиме, заявила пресс-служба правительства эмирата.
"Администрация международного аэропорта Шарджи объявила об ограниченном возобновлении полетов из международного аэропорта Шарджи, начиная с сегодняшнего дня, в соответствии со специальным оперативным расписанием и в координации с авиакомпаниями и соответствующими органами", - говорится в заявлении Sharjah Media Office.
Ранее в понедельник вылеты самолетов возобновились из аэропортов Абу-Даби и Дубая.
