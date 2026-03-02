https://1prime.ru/20260302/aeroport-867952960.html
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов
ДУБАЙ, 2 мар - ПРАЙМ. Международный аэропорт Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах возобновил полеты в ограниченном режиме, заявила пресс-служба правительства эмирата. "Администрация международного аэропорта Шарджи объявила об ограниченном возобновлении полетов из международного аэропорта Шарджи, начиная с сегодняшнего дня, в соответствии со специальным оперативным расписанием и в координации с авиакомпаниями и соответствующими органами", - говорится в заявлении Sharjah Media Office. Ранее в понедельник вылеты самолетов возобновились из аэропортов Абу-Даби и Дубая.
