В России вырос индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях в России в феврале вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта в январе, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 02.03.2026

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях в России в феврале вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта в январе, говорится в сообщении агентства S&P Global. "В феврале индекс S&P Global Russia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) с учетом сезонных колебаний составил 49,5, что незначительно выше, чем 49,4 в начале года, и свидетельствует лишь о незначительном ухудшении состояния сектора. Спад также был самым слабым за текущий девятимесячный период ухудшения ситуации", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

