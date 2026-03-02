Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях - 02.03.2026
В России вырос индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях в России в феврале вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта в январе, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях в России в феврале вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта в январе, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "В феврале индекс S&amp;P Global Russia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) с учетом сезонных колебаний составил 49,5, что незначительно выше, чем 49,4 в начале года, и свидетельствует лишь о незначительном ухудшении состояния сектора. Спад также был самым слабым за текущий девятимесячный период ухудшения ситуации", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&amp;P Global.
09:24 02.03.2026 (обновлено: 09:35 02.03.2026)
 
В России вырос индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях

S&P Global: индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях в России вырос до 49,5

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях в России в феврале вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта в январе, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"В феврале индекс S&P Global Russia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) с учетом сезонных колебаний составил 49,5, что незначительно выше, чем 49,4 в начале года, и свидетельствует лишь о незначительном ухудшении состояния сектора. Спад также был самым слабым за текущий девятимесячный период ухудшения ситуации", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
 
