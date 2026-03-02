Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию - 02.03.2026
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
2026-03-02T20:29+0300
2026-03-02T20:29+0300
экономика
рынок
россия
акции
ртс
мосбиржа
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию первых торгов весны вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,3%, до 2 835,65 пункта, долларовый РТС - на 1,44%, до 1 157,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,03%, до 1 165,8 пункта.
рынок, россия, акции, ртс, мосбиржа
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Акции, РТС, Мосбиржа
20:29 02.03.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Стоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию первых торгов весны вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,3%, до 2 835,65 пункта, долларовый РТС - на 1,44%, до 1 157,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,03%, до 1 165,8 пункта.
Цб объявил официальный курс валют на вторник
