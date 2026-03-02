https://1prime.ru/20260302/aktsii-867950552.html
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию - 02.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
Российский рынок акций в основную сессию первых торгов весны вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T20:29+0300
2026-03-02T20:29+0300
2026-03-02T20:29+0300
экономика
рынок
россия
акции
ртс
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию первых торгов весны вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,3%, до 2 835,65 пункта, долларовый РТС - на 1,44%, до 1 157,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,03%, до 1 165,8 пункта.
https://1prime.ru/20260302/kurs-867947441.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, акции, ртс, мосбиржа
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Акции, РТС, Мосбиржа
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
Российский рынок акций вырос на 1,3% за основную торговую сессию