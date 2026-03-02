https://1prime.ru/20260302/aktsii-867950552.html

Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию

Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию - 02.03.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию

Российский рынок акций в основную сессию первых торгов весны вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T20:29+0300

2026-03-02T20:29+0300

2026-03-02T20:29+0300

экономика

рынок

россия

акции

ртс

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию первых торгов весны вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,3%, до 2 835,65 пункта, долларовый РТС - на 1,44%, до 1 157,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,03%, до 1 165,8 пункта.

https://1prime.ru/20260302/kurs-867947441.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, акции, ртс, мосбиржа