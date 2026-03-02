Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19:18 02.03.2026
 
Apple представила новый бюджетный iPhone

Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone 17e

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКомпани Apple
Компани Apple - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Компани Apple. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Apple представила новую модель из линейки более дешевых смартфонов, iPhone 17e, следует из пресс-релиза компании.
"Apple сегодня анонсировала iPhone 17e - мощное и более доступное по цене дополнение к линейке iPhone 17", - говорится в сообщении.
Отмечается, что смартфон оснащен процессором последнего поколения А19, а также сотовым модемом C1X, который работает до двух раз быстрее, чем C1 в iPhone 16e. Камера iPhone 17e в 48 мегапикселей позволяет делать фотографии в портретном режиме, а также снимать видео в формате 4К Dolby Vision.
Кроме того, дисплей смартфона в 6,1 дюйма (чуть меньше базового iPhone 17) с технологией Super Retina XDR оснащен покрытием Ceramic Shield 2, которое обеспечивает большую устойчивость к царапинам, чем предыдущее поколение, а также уменьшает блики. iPhone 17e также доступна технология для быстрой беспроводной зарядки MagSafe.
Смартфон будет доступен для предзаказа с 4 марта, в продажу поступит 11 марта. iPhone 17e представлен в трех цветах - черном, белом и нежно-розовом. Стоимость модели с минимальным объемом памяти в 256 гигабайтов составит 599 долларов. Сейчас самый дешевый смартфон в этой линейке - базовая версия iPhone 17 с таким же объемом памяти за 799 долларов.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
