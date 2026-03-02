https://1prime.ru/20260302/apple-867948125.html
Apple представила новый бюджетный iPhone
2026-03-02T19:18+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Apple представила новую модель из линейки более дешевых смартфонов, iPhone 17e, следует из пресс-релиза компании. "Apple сегодня анонсировала iPhone 17e - мощное и более доступное по цене дополнение к линейке iPhone 17", - говорится в сообщении. Отмечается, что смартфон оснащен процессором последнего поколения А19, а также сотовым модемом C1X, который работает до двух раз быстрее, чем C1 в iPhone 16e. Камера iPhone 17e в 48 мегапикселей позволяет делать фотографии в портретном режиме, а также снимать видео в формате 4К Dolby Vision. Кроме того, дисплей смартфона в 6,1 дюйма (чуть меньше базового iPhone 17) с технологией Super Retina XDR оснащен покрытием Ceramic Shield 2, которое обеспечивает большую устойчивость к царапинам, чем предыдущее поколение, а также уменьшает блики. iPhone 17e также доступна технология для быстрой беспроводной зарядки MagSafe. Смартфон будет доступен для предзаказа с 4 марта, в продажу поступит 11 марта. iPhone 17e представлен в трех цветах - черном, белом и нежно-розовом. Стоимость модели с минимальным объемом памяти в 256 гигабайтов составит 599 долларов. Сейчас самый дешевый смартфон в этой линейке - базовая версия iPhone 17 с таким же объемом памяти за 799 долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
